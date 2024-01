Sala de sport de la școala gimnazială nr. 4 din municipiul Suceava, este una din puținele investiții noi pe care Primăria le va demara în acest an, a anunțat primarul Ion Lungu. Lungu a precizat că investiția în valoare de 4,859 milioane de lei va fi realizată pe banii municipalității. ”Era prinsă pe POR însă aici mai durează doi trei ani lucrurile. Ca atare așa cum am făcut sala de sport de la școala 10 vrem să o facem și pe aceasta din banii Primăriei pentru că lucrurile merg mai repede. Indicatorii tehnico economici au fost aprobați. E o sală mai mică cu un singur nivel. Este una din puținele lucrări noi pe care le demarăm în acest an din fonduri proprii”, a spus Ion Lungu.

