Sala de sport construită în timp record de firma Simion Tehnoconstruct la Școala Gimnazială nr.10 din cartierul sucevean Burdujeni va fi inaugurată pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, cu câteva luni înainte de termenul stipulat în contract. Primarul Ion Lungu a declarat că mai urmează să fie montat covorul PVC omologat și se fac ultimele probe la instalațiile de climatizare, încălzire și iluminat. Investiția are o valoare de un milion de euro, iar finanțarea este asigurată din bugetul local. ”A ieșit o sală de sport frumoasă, construită bine într-un timp record și copiii de la școala 10 vor beneficia de această sală modernă de sport începând cu 1 decembrie”, a spus Lungu. Lucrările au fost demarate în februarie de firma botoșăneană „Simion Tehnoconstruct” și aveau un termen de execuție de 15 luni.

