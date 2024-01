Sala Polivalentă de 5.000 de locuri din municipiul Suceava Suceava prinde contur zi de zi. Primarul Ion Lungu a declarat astăzi că au fost montate primele prefabricate și s-a continuat turnarea peretilor care fac legatura intre demisol si Parter. El s-a arătat mulțumit de ritmul lucrărilor și speră ca până la finele acestui an sala să fie gata la roșu. ”S-au montat primele prefabricate la Sala Polivalenta,la terenul de antrenament. S-a continuat turnarea peretilor care fac legatura intre demisol si Parter. Lucreaza pe șantier peste 70 de muncitori iar cladirea prinde contur zi de zi. Constructorul lucrează foarte bine și sunt mulțumit de asta”, a spus Lungu. El a mai ținut să precizeze că Sala Polivalentă de la Suceava este cea mai mare din regiunea Moldovei.

, 1.0 out of 10 based on 2 ratings