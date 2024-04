Scandal în show-biz pe hit-ul „S-a furat mireasa!” Dinu Maxer (50 de ani) este supărat foc după ce Smiley și Damian Drăghici au lansat astăzi, 23 aprilie, o piesă exact cu același nume precum piesa compusă de el în urmă cu 5 ani. Deși piesele nu seamănă deloc între ele, nici ca linie melodică și nici ca orchestrație, Dinu susține că a fost totuși sursă de inspirație pentru cei doi colegi artiști, potrivit click.ro.

Chiar dacă piesa celor doi artiști e total diferită ca orchestrație și ca linie melodică de cea compusă de Dinu Maxer, cântărețul a luat foc când a auzit că cei doi colegi artiști ai săi s-au gândit să lanseze o piesă cu același titlu.

„Mă bucur că sunt sursă de inspirație pentru colegii mei, pentru că prima piesă muzicală cu versuri, conform YouTube, compusă și lansată în România <<S-a furat mireasa>> a fost a mea. (…) Ce mă deranjează este că, anul trecut, eu am făcut un remake pe partea masculină a piesei mele, pe care am promovat-o la tv și am cântat-o, și părerea mea e că e puțin cam repede să vii cu același titlul, același gen de piesă, care e o piesă nișată, clar!”, a declarat Dinu Maxer, în exclusivitate pentru Click!

Sursa foto: Facebook

Citește mai multe EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/scandal-pe-piesa-s-a-furat-mireasa-dinu-maxer-2356550.html