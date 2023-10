În perioada 25-29 septembrie 2023, cinci elevi și două cadre didactice de la Școala gimnazială „George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc au participat la cea de a cincea mobilitate în cadrul proiectului de schimb interșcolar We Do STEAM Together (STEAM), realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+ 2020-1-TR01-KA229-093254. Proiectul reunește școli partenere din Turcia-școala coordonatoare, Polonia, Portugalia, România și Estonia, instituții care valorifică educația STEAM în activitatea didactică, contribuind astfel la îmbunătățirea motivației elevilor și la dezvoltarea abilităților cognitive.

România a fost reprezentată în cadrul mobilității de către elevii Matei Ștefan Albescu din clasa a VI-a, David Covalschi, Eduard-Bogdan Ifrim, Theodor Țăran și Ștefan-Ionuț Ulian din clasa a VIII-a și de către doamnele profesoare Lăcrămiora Băcanu– coordonatorul de proiect la nivel de școală și Oltea Nistor.

Gazda mobilității a fost Școala Jõhvi Kesklinna din Jõhvi, Estonia, iar obiectivele proiectului au urmărit dezvoltarea competenţelor TIC şi de limba engleză ale elevilor, promovarea activităților integrate de învățare care încurajează elevii să contextualizeze problemele lumii reale, cooperarea între parteneri în vederea dezvoltării școlilor la un standard european comun, cunoașterea practicilor educaționale din alte țări, precum și dezvoltarea cooperării între profesori.

Prima zi a mobilității a fost dedicată vizitei culturale în orașul Tallinn, capitala Estoniei, un bun prilej de a cunoaște unul dintre cele mai pitorești orașe din Europa. Participanții au fost implicați într-o activitate de tip treasurehunt prin care au descoperit clădirile istorice și obiectivele culturale din oraș, fiind fascinați de labirintul străzilor din Tallinn, de arhitectura bisericilor vechi și, mai ales, de cea a clopotnițelor șia zidurilor medievale. Informațiile despre istoria, cultura și stilul de viață al locuitorilor au dus la lărgirea orizontului cultural al partenerilor în proiect și la formarea unei conștiințe a apartenenței la un spațiu european comun.

Ziua s-a încheiat cu o incursiune în Muzeul Maritim Estonian (Seaplane Museum) – instituție a cărei misiune declarată este de a promova cunoașterea, respectul și dragostea față de istoria marină.

A doua zi a mobilității a început cu vizitarea școlii gazdă și cu o serie de activități de tip teambuilding, menite a întări colaborarea, comunicarea, încrederea și creativitatea tuturor participanților. Prin spectacolul Folk Mozaic, elevii Școlii Jõhvi Kesklinnaau transmis partenerilor în proiect un călduros bun-venit, impresionând audiența prin talentși naturalețe în execuția actului artistic.

A urmat primul workshop tematic Utilizarea senzorilor Pasco în activitățile STEAM iar probele practice desfășurateau dus la stimularea capacității de învăţare a elevilor şi la dezvoltarea abilităţilor transferabile, precum și la soluţionarea problemelor, îmbunătățirea gândirii critice şi formarea gândirii reflexive.

De asemenea, deosebit de interesantă a fost vizita de documentare în Toila Oru Park, unde ghizii – absolvenți ai Școlii Jõhvi Kesklinna- ne-au purtat pe cărările trecutului, prezentându-ne o serie de evenimente istorice și personalități care și-au pus amprenta în diferite domenii de activitate.

În cea de a treia zi au fost organizate alte două ateliere de lucru pentru elevi și profesori. În cadrul primului atelier Unrealrality. Do-it-yourselfhologram elevii au creat holograme utilizând diferite aplicații disponibile pe telefon, iar la al doilea atelier Roboticsau avut parte de activități interesante de programare și explorare.

Programul zilei s-a încheiat cu o altă vizită de documentare, de această dată la Muzeul Mineritului din Estonia, prilej de a afla despre istoria captivantă a mineritului în această țară.

A patra zi a stat sub auspiciile sportului, deoarece școala gazdă a organizat Ziua Jocurile Olimpice Școlare, o sărbătoare școlară dedicată distracției, jocurilor, a promovării activității fizice și a sănătății pentru toată lumea. Atât elevii, cât și cadrele didactice au participat la competițiile sportive desfășurate, promovând sănătatea fizică și psihică, incluziunea socială și dezvoltarea competențelor sociale.

Agenda de lucru a zilei a cuprins, de asemenea, organizarea unui workshop în domeniul artei, elevii având ca sarcină de lucru alcătuirea unui colaj prin care să ilustreze activitățile desfășurate în cadrul proiectului STEAM. După-amiază s-a vizitat orașul Narva, un oraș situat în partea de nord-est a Estoniei în regiunea Ida-Viru, oportunitate pentru a afla lucruri noi despre istoria locului.La finalul zilei, elevii au fost invitați să ia cina în familiile elevilor estoni, descoperind astfel valorile culturale ale țării gazdă.

Ultima zi a mobilității a mobilității s-a concentrat pe diverse abordări STEAM, fiind organizate două workshopuri tematice: Circuitul electric și Limba estonă și simboluri naționale.

A urmat prezentarea sistemului de învățământ din Estonia și o vizită de documentare la JõhviGymnasium, o școală nouă și modernă, care și-a deschis porțile în toamna anului 2015, ilustrând conceptul școlii academice și practice în același timp.

Momentul cel mai emoționant al zilei l-a constituit festivitatea de înmânare a certificatelor, deoarece mobilitatea din Estonia a încheiat proiectul care, pe parcursul a trei ani de derulare a activităților, a creat o mare și unită familie STEAM, bazată pe loialitate, onestitate, sprijin, susținere, învățare reciprocă și prietenie.

Mobilitatea în Estoniaa contribuit la dezvoltarea personală, profesională şi socială a tuturor participanților prin dezvoltarea de competențe într-un context internațional, precum și recunoașterea acestor competenţe. De asemenea, toate activitățile de proiect desfășurate au dus la creştereacompetenţelor lingvistice, pe de o parte, iar pe de altă parte au avut ca rezultat conştientizareaimportanţeişiînţelegerea unor culturi şiţări noi, dezvoltând astfel sentimentul de apartenenţă la valorile europene şi implicarea activă în comunitate.

Proiectul We Do STEAM Together (STEAM)a contribuit la dezvoltarea capacităţiiorganizaţionale în contextul cooperării europene şiinternaţionale,creând legătura între educaţia formală, învăţareanonformalăşi formarea profesională.

„Pentru mine, experiența trăită în Estonia a fost cea mai importantă experiență de învățare de până acum! Deși am avut multe emoții la început, deoarece nu am mai fost în astfel de proiecte, am descoperit locuri noi, am aflat multe lucruri interesante și am legat prietenii. Fiind într-un mediu străin, am avut șansa să-mi dezvolt abilitățile de comunicare și să învăț să mă descurc într-un mediu diferit de cel în care sunt obișnuit. Totul a fost minunat!” a declarat elevul Ștefan-Ionuț Ulian.

prof. Băcanu Lăcrămioara

prof. Nistor Oltea