S-au terminat cu cozile de TIR-uri spre vama Siret sau cu circulatia pe un sigur fir spre Rădăuți. Coloana de vehicule transport marfă ce așteaptă pentru a intra în PTF Siret se întinde numai până la ieșirea din orașul Siret, anunță Prefectura Suceava. Adică pe citiva kilometri.

