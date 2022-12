Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca în acest an a alocat dar și decontat în același timp peste un milion de euro la finanțarea activitătilor sportive, din care 3.000.000 lei au fost achitați la handbal masculin și 2.500.000 la fotbal, mai exact la Foresta.





„Se lucrează destul de bine la Baza sportivă, tip 1, care cuprinde un gazon de dimensiuni UEFA, nocturnă și o tribună de 500 locuri. În jurul acestei baze dorim să construim un Stadion nou. Dacă va fi o iarna blândă, până în vară poate fi finalizată această bază sportivă. Municipalitatea lucrează la infrastructura pentru sport fiind finalizate lucrările la amenajarea de șantier de la Sala polivalentă de 5.000 locuri.

Tot în acest an a fost modernizată Sala de sport de la Liceul Sportiv, s-a refăcut suprafața de joc și s-a făcut o reparație capitală la Bazinul de înot de la Școala generală nr. 3″, a mai punctat Lungu.