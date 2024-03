Se lucrează intens la locul de joacă de pe Toloaca de jos din municipiul Rădăuți, o investiție de peste 100.000 de euro. Stadiul lucrărilor a fost verificat astăzi la fața locului de către primarul Bogdan Loghin care speră ca locul de joacă să fie inaugurat până de Paști. ”Odată cu soarele și căldura care au pus stăpânire peste municipiu, continuăm în forță lucrările la spațiul de joacă de pe Toloacă, unde, azi, am demarat întinderea rulourilor de gazon artificial pe terenul de sport. Am cerut ca gazonul să fie unul de calitate nu unul oarecare pentru a putea rezista mai bine în timp. Aducem băncile, plantăm iarbă, iluminatul e făcut de anul trecut. Am venit astăzi să mă asigur că toate lucrările se desfășoară conform proiectului. Ne place foarte mult ce iese și cu ajutorul Lui Dumnezeu, până la sărbătorile Pascale vom încerca să finalizăm lucrările la acest loc de joacă așteptat de toată comunitatea care locuiește în zona Tolocii. Un proiect de peste 100.000 de Euro. Investiția în copii înseamnă investiție în viitor”, a declarat Loghin.