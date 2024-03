Președintele Consiliului Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat astăzi că s-a emis Acordul de Mediu pentru tronsonul Pașcani – Suceava – Siret al Autostrăzii A7. El a precizat că documentul reprezintă o piesă importantă întrucât a depins și de acordul Ucrainei pentru că există o porțiune în apropierea Ucrainei pe un pod peste râul Siret pentru care este necesar acordul statului vecin.

”Aşa cum am obișnuit opinia publică din județul Suceava continui să vă informez cu privire la Autostrada A7, în special tronsonul Pașcani – Suceava – Siret. Astăzi s-a emis Acordul de Mediu pentru tronsonul Suceava – Siret o piesă extrem de importantă ca a depins și de acordul Ucrainei pentru că există o porțiune în apropierea Ucrainei pe un pod peste râul Siret pentru care este necesar acordul statului vecin. Am făcut demersuri către omologul meu domnul Ruslan Zaparaniuk și l-am rugat să ne sprijine în obținerea acestui acord, de asemenea, am făcut demersuri la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și astfel s-a primit Avizul pozitiv din partea Ucrainei, fiind un proiect transfrontalier și în momentul de față există Acordul de Mediu și pentru tronsonul Suceava – Siret al Autostrăzii A7”, a explicat Flutur. El a amintit faptul ca tronsonul A7 Pașcani – Suceava – Siret a trecut de Comisia de la Ministerul Transporturilor, mai exact de CTE iar pe 11 martie este programată Comisia Interministerială în care mai multe ministere trebuie să-și dea acordul și astfel se intră în linie dreaptă pentru aprobarea de către Guvern a indicatorilor tehnico – economici. ”Se poate observa că nu este deloc simplu aprobarea unei documentații pentru astfel de lucrare. Iar CJ Suceava, chiar dacă nu este direct parte a proiectului s-a implicat zi de zi, atât cu privire la urmărirea lucrărilor din teren cât și a parcursului birocratic al hârtiilor. Aşa cum stau lucrurile astăzi, în primul semestru al acestui an sperăm ca procedurile să permită scoaterea la licitație a tronsonului de autostrada Pașcani – Suceava – Siret”, a mai spus Gheorghe Flutur.