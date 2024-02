Secom®, cea mai cunoscută companie de suplimente alimentare * și lider de autoritate în soluții de medicină integrativă din România, celebrează la aniversarea a 20 de ani cea mai importantă reușită: câștigarea încrederii consumatorilor, a mediului profesional, a partenerilor și a comunității de business.

7 din 10 consumatori rămân fideli suplimentelor din portofoliul Secom®, brandul având cea mai mare rată de retenție din categorie 66%*, iar în 2023 compania a primit distincția de Furnizor al Casei Regale a României. Totodată, medicii apreciază Secom® pentru calitatea și eficiența produselor din portofoliu**, iar intern compania se bucură de un nivel de angajament crescut și constant în echipă, de 85%. Nu în ultimul rând, în ianuarie 2024, Secom® a primit certificarea Best Managed Company în cadrul programului cu același nume derulat de Deloitte în România, alături de Banca Transilvania, Bursa de Valori București (BVB) și Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

“De 20 de ani misiunea noastră este să influențăm pozitiv atitudinea și alegerile oamenilor legate de sănătate și stil de viață, să îi motivăm și inspirăm să aibă grijă de ei. Pentru asta, am construit cu pasiune și dedicare, în mod etic și sustenabil un întreg ecosistem de produse si servicii.” spune Lucia Costea – Co-fondator și CEO Secom® Healthcare Group.

Secom® este astăzi mai mult decât un brand de suplimente alimentare premium. În 20 de ani, Secom® s-a transformat într-un ecosistem integrat de soluții pentru un stil de viață echilibrat care include: un portofoliu de sute de produse – suplimente de calitate superioară, alimente funcționale și cosmetice naturale, dar și o rețea proprie de 17 magazine, în care oferă gratuit servicii de consultanță profesionistă și personalizată. Consultanții Secom au oferit 175 000 de ore de consultanță consumatorilor din magazinele fizice, dar și online, prin serviciul de videoconsultanță disponibil pe secom.ro.

Conștient de importanța educației în menținerea sănătății, Secom® a investit, în cei 20 de ani, mai mult de un milion de euro în programe de informare și promovare a prevenției și a principiilor unui stil de viață sănătos, care au ajuns la peste 20 de milioane de români. Printre acestea se numără podcastul lunar Supliment de bine, pe care compania îl realizează de 5 ani, alături de experți în domeniul sănătății, cele 25 de ediții ale revistei Perspective, Planul Bunelor Rutine care explică noțiuni din neuroștiință necesare asimilării de noi obiceiuri, dar și sutele de articole educative de pe secom.ro și good-routine.com.

“Măsura succesului Secom® nu sunt cele 28 de milioane de produse vândute în cei 20 de ani, ci faptul că am ajutat milioane de oameni să trăiască mai sănătos. Încrederea lor este cel mai mare motiv de mândrie la această aniversare. Promitem să fim alături de consumatorii noștri cu responsabilitate, cu produse de excepție și soluții inovatoare, capabile să le îmbunătățească sănătătea și în anii care vor urma. “ a adăugat Andrei Costea, Co-fondator Secom® Healthcare Group.

Click aici sau pe imaginea de mai sus pentru a vizualiza filmul aniversar Secom®.

Dedicarea Secom® pentru sănătate nu s-a oprit în cei 20 de ani la produse și servicii, ori la programe educative pentru prevenție, ci a continuat cu investiții de peste un milion de euro în inițiative sociale și de voluntariat, necesare pentru România. Prin intermediul acestora, Secom®, împreună cu cele 70 de ONG-uri, unități medicale și de învățământ partenere, au ajutat peste 100 000 de oameni.

„Vom continua să sprijinim proiecte sociale care susțin sănătatea și educația oamenilor din comunitățile în care activăm și nu numai. În 2024, prin programul „Secom în slujba binelui” vom susține 23 de inițiative, nu doar financiar ori cu produse, ci și prin implicarea colegilor noștri care le-au propus. La Secom® încurajăm voluntariatul, de aceea oferim fiecărui membru al echipei o zi liberă pe an în care se poate implica personal în cauze sociale de suflet. Anul trecut 101 colegi, reprezentând 50% din echipă, au făcut voluntariat în proiecte sociale, semn că sunt cu adevărat oameni buni în slujba binelui. În 2024, am încredere că numărul lor va crește.“ spune Lucia Costea.

Evoluția Secom® a fost constantă și sustenabilă pe parcursul celor două decenii de activitate, compania înregistrând în perioada 2004-2023 o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 42%. Secom® a primit zeci de premii, certificări pentru performanțe antreprenoriale și sociale, printre care: Quality meDAL Health 2016 – conform studiu Qudal realizat de Icertias, Secom® s-a clasat în top 6 companii antreprenoriale din România în cadrul Ernst & Young Entrepreneur of the Year Romania 2018, Primul raport de sustenabilitate Secom® a primit Silver Level Recognition (71%) în clasamentul Romania Corporate Sustainability & Transparency Index (CST Index) 2022, Programul de CSR “Împreună în Slujba Binelui” a primit Gold Recognition la categoria Sănătate în cadrul Community Index 2023, dar și premiul III la CSR Awards 2023, la categoria Campanii interne de CSR. Tot în 2023, Secom® a fost desemnat Furnizor al Casei Regale a României, iar în 2024 a primit certificarea Best Managed Company.

Despre Secom® Healthcare Group

Secom® Healthcare, companie antreprenorială românească, este lider de autoritate în soluții de medicină integrativă pe piața locală, organizația construindu-și, în cei 20 de ani de activitate, o reputație solidă în domeniul importului și comercializării de produse premium pentru sănătate și frumusețe cu ingrediente studiate, certificate și brevetate la nivel global.

Misiunea Secom® este de a contribui la îmbunătățirea sănătății și a stării de bine a oamenilor prin produse și servicii de înaltă calitate, inovatoare și de încredere, livrate într-o manieră etică de business.

Secom® Healthcare Group este alcătuit din următoarele patru diviziii: Secom® – divizia business-to-business, care gestionează portofoliul de suplimente alimentare, distribuția și promovarea acestuia pe piața din România, Secom® Retail – divizia de business-to-consumer, care coordonează lanțul de 17 magazine fizice Secom® și e-shop-ul secom.ro în care se regăsește tot portofoliul companiei, Good Routine® – brandul de lifestyle de suplimente alimentare, creat de Secom®, care este comercializat în România și în alte 8 țări, prin divizia Secom® International Markets.

Secom® Healthcare Group are o echipă de 200 de oameni și un portofoliu divers de sute de produse premium din trei categorii: suplimente alimentare – atât produse realizate de producători internaționali de renume, cât și suplimente Good Routine®, create de Secom®, alimente funcționale cu ingrediente ecologice și cosmetice naturale.

Mai multe detalii pe secom-healthcare.com.