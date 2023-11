Marți, 21 noiembrie 2023, ora 10:00 va avea loc la Sala Unirii a Consiliului Județean din curtea interioară a Palatului Administrativ o şedinţă cu prezentarea stadiilor proiectelor la Autostrada A7 pentru cele 2 tronsoane, Pașcani – Suceava și Suceava – Siret și prezentarea studiilor de mediu depuse pentru obținerea Acordului de Mediu pentru A7 Suceava – Siret. Vor fi prezenți reprezentanți ai CNAIR, APM Suceava, reprezentanți ai instituțiilor avizatoare, proiectanții împreună cu consultanții, primari de la UAT-urile de pe traseul viitoarei autostrăzi. Dezbaterea publica va avea loc în aceeași sală la ora 16:00.

De asemenea, miercuri 22 noiembrie 2023, ora 10:00, în sala Amfiteatru de la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” va avea loc a doua dezbatere publică pentru A7 Suceava – Siret conform anunțurilor publice anterioare.