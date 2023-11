Gheorghe Flutur și Ion Lungu ar câștiga alegerile pentru președinția Consiliului Județean Suceava, respectiv Primăria Suceava la alegerile locale din anul 2024. Cel puțin așa reiese dintr-un sondaj de opinie efectuat în perioada 31 octombrie- 1 noiembrie 2023 de sociologul dr. Adrian Botezatu la comanda AUR Suceava. Sondajul a fost efectuat pe un număr de 1023 de subiecți din Municipiul Suceava si are o marja de eroare de +/- 3%.

La întrebarea „Dacă ar avea loc alegeri pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, pe cine ați vota?”, 32% dintre cei chestionați au răspuns că îl vor vota pe actualul președinte al instituției, președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur. Pe următorul loc se situează, la egalitate, deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan și omul de afaceri Petrică Negrea (AUR), fiecare cu 16%.

Pentru Primăria Suceava, pe primul loc se situează actualul edil PNL Ion Lungu, acesta având un procent de 24%. Lungu este urmat de președintele Organizației Municipale a PSD Suceava, Vasile Rîmbu – 18%, urmat de deputatul AUR Dorel Acatrinei – 16%.

Vă prezentăm în continuare sondajul complet realizat de AUR în municipiul Suceava:

1. Care este cea mai importantă problemă nerezolvată a orașului Suceava?

a. Locurile de muncă 17%

b. Parcările cu plată 20%

c. Câinii vagabonzi 21%

d. Fațadele clădirilor 5%

e. Traficul aglomerat 20%

f. Parcuri și zonele de agrement 9%

g. Curățenia orașului 2%

h.lipsa spațiilor verzi între blocuri 1%

i. Lipsa apei calde la ap. fără centrală termică 1%

j. starea străzilor dintre blocuri 1%

k.Alta 2%

l. Nu știu 1%

2. Ce părere aveți despre primarul Ion Lungu?

a.O părere bună 33%

b. O părere proastă 46%

c. Nici o părere 21%

3. Ce părere aveți despre candidatul PSD la primăria Suceava Vasile Rîmbu?

a. O părere bună 44%

b. O părere proastă 26%

c. Nici o părere 30%

4. Ce părere aveți despre presedintele organizației municipale AUR prof.univ.dr Veronica Grosu?

a. O părere bună 30%

b. O părere proastă 20%

c. Nici o părere 50%

5.Ce părere aveți despre deputatul AUR Dorel Acatrinei?

a. O părere bună 27%

b. O părere proastă 26%

c. Nici o părere 47%

6. Ce părere aveți despre fostul senator Ovidiu Donțu?

a. O părere bună 30%

b. O părere proastă 24%

c. Nici o părere 46%

7. Ce părere aveți despre alianța de guvernare dintre PSD și PNL?

a. O părere bună 33%

b. O părere proastă 37%

c. Nici o părere 30%

8. Dacă ar avea loc alegeri parlamentare, cu ce partid ați vota?

a. PSD 22%

b. AUR 19%

c.PNL 16%

d.USR 12%

e.PMP 6%

f.SOS 5%

g.Altul 7%

h. Nu știu 13%

9. Dacă ar avea loc alegeri pt funcția de Președinte al României, pe cine ați vota?

a. Marcel Ciolacu PSD 19%

b. George Simion AUR 19%

c. Nicolae Ciucă PNL 16%

d.Diana Șoșoacă SOS 9%

e.Cătălin Drulă USR 11%

f.Altul 16%

g.Nu știu 10%

10. Dacă ar avea loc alegeri pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, pe cine ați vota?

a. George Șoldan PSD 16%

b. Gheorghe Flutur PNL 32%

c. Petrică Negrea AUR 16%

d. Marian Andronache PMP-USR 7%

e. Ovidiu Donțu independent 9%

f. Altul 7%

g. Nu știu 13%

11. Dacă ar avea loc alegeri pt funcția de primar al orașului Suceava, pe cine ați vota?

a. Ion Lungu PNL 24%

b. Vasile Rîmbu PSD 18%

c. Dorel Acatrinei AUR 16%

d.Marian Andronache PMP-USR 7%

e. Ovidiu Donțu independent 9%

f. Lucian Harșovschi independent 8%

g. Andrei Bacoș independent 2%

h. Gabriel Buliga independent 3%

i. Altul 5%

j. Nu știu 8%