Andrei Șelaru, cunoscut publicului sub numele de Selly, gustă din plin succesul profesional de la o vârstă foarte fragedă. Tânărul, în vârstă de 22 de ani, este considerat ca fiind unul dintre cei mai în vogă și bogați influenceri din România. Însă, pe lângă zâmbetul ștrengar pe care îl afișează mereu, simpaticul Selly se pare că mai are momente când și-ar dori să fie din nou copil, notează click.ro.

„Mi-ar plăcea să am 14 ani – 15 ani și să nu am nicio grijă pe lume, dar asta pentru foarte puțin timp, pentru că m-aș plictisi foarte repede, dar cred că în poziția în care sunt acum mulți și-ar dori să fie, dar mulți nu știu nici ce înseamnă. Sunt convins că multe persoane, din exterior se gândesc doar la părțile foarte bune sau la bună starea materială plus bună stare personală. Dar eu sunt convins că dacă i-aș pune pe mulți în papucii mei o zi ar avea niște fire de păr alb la finalul zilei”, a spus Selly în cadrul podcastului „Te ascult” moderat de Ilinca Vandici, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/selly-totul-despre-succesul-sau-mi-ar-placea-2321455.html