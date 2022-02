Președintele USR Suceava, senatorul George Mîndruță, susține că USR a fost un partener corect, nu neapărat loial față de PNL, în Consiliul Local Suceava. Parlamentarul a făcut declarația, într-o intervenție telefonică, la Radio Top, în contextul în care primarul PNL Ion Lungu propune revocarea din funcție a viceprimarului USR Teodora Munteanu. Primarul a afirmat: „Constat că astăzi nu este o majoritate stabilă, funcțională în Consiliul Local al municipiului Suceava, deoarece partenerii de la USR cu care am realizat majoritatea în anul 2020, nu sunt de acord, de multe ori cu proiectele de pe ordinea de zi, abținând-se sau votând împotrivă, uneori chiar în probleme esențiale”. Ion Lungu a exemplificat cu votul negativ pe buget. Consilierul USR Dan Nichiforel a votat împotriva bugetului pe 2022. Totodată, el a criticat public bugetul construit de primar. Ion Lungu a apreciat că votul consilierului Nichiforel a fost unul politic. Senatorul Mîndruță a afirmat: „Eu îl înțeleg pe domnul primar, însă percepția mea este că nu neapărat domnia sa își dorește schimbarea Teodorei Munteanu. Noi am fost un partener corect, nu neapărat loial față de PNL. Am fost un partener corect în sensul în care proiectele importante, de anvergură, au fost dezbătute înainte, au fost asumate și votate de consilierii noștri. Este drept, punctual, pe anumite proiecte, pe anumite hotărâri de consiliu local, noi ne-am opus pentru că aveam toate motivele să o facem. Nu au fost opoziții de ambiție sau de a ne încorda mușchii fără rost”.

Parlamentarul a mai spus că pentru el a fost o surpriză faptul că Dan Nichiforel a votat împotriva bugetului Suceava și a precizat: „Noi am dezbătut și am căzut de acord că votăm bugetul. Au fost niște discuții înainte între consilierii noștri și primar. Am avut niște proiecte, niște propuneri, din care unele au fost acceptate și introduse în bugetul local. Nu știu de ce a luat Dan Nichiforel decizia de a vota împotrivă. Este asumarea lui, este decizia lui și vom avea o analiză pe acest vot. Totuși, refuz să cred că votul ăsta a declanșat dorința primarului Lungu de a ne schimba viceprimarul. Cred că, mai degrabă, sunt presiuni sau cereri din altă parte, de la alte partide, din alte foruri superioare”.

Întrebat dacă în opinia sa varianta revocării Teodorei Munteanu reprezintă o surpriză, senatorul Mîndruță a răspuns: „Nu. Poate e o surpriză pentru liberali faptul că nu ne-am retras atunci când s-a rupt fosta coaliție de guvernare de la București. Însă, am considerat că e de datoria noastră să ne ducem mandatele la bun sfârșit. Dacă am avut un viceprimar sau mai avem încă un viceprimar ales, el trebuie să-și facă treaba. După ruperea fostei coaliții de guvernare, am decis să rămânem în alianță cu PNL în Consiliul Local și să ne facem treaba. Nu neapărat într-o coaliție de loialitate sau de vasalitate față de PNL, ci mai degrabă într-o coaliție în care noi să ne respectăm angajamentele. Dacă s-a ajuns la punctul ăsta este dreptul domnului primar Lungu de a iniția demersul vizând revocarea viceprimarului USR. Să vedem dacă vor avea 2/3 din voturi pentru a o schimba din funcție pe Teodora Munteanu. Oricum, noi mergem mai departe”. Primarul Ion Lungu a convocat Consiliul Local vineri, 11 februarie, de la ora 09.00, într-o ședință extraordinară dedicată revocării Teodorei Munteanu din funcția de viceprimar. În deliberativul local, PNL deține nouă mandate, PSD-cinci, PMP-patru, USR-trei și Pro România-două.