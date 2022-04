Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, preotul Alexandru Flavian Sava anunță că în această seară, în jurul orei 20:00, pe aeroportul din Suceava, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul va fi prezent împreună cu delegația Arhiepiscopiei, primind, după tradiție, Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim. Totodată va fi prezentă pe aeroport și o delegație de preoți din regiunea Cernăuți.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating