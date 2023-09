Un tânăr sucevean se află în deznădejde pentru că nu se poate căsători cu fata pe care o iubește. Și asta pentru că fata este pe stil vechi iar pe stil nou și niciunul nu vrea să treacă la religia celuilalt. Băiatul a cerut ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

”Urmăresc de ceva timp răspunsurile Înaltpreasfinției voastre și nu pot decât să mă bucur pentru o astfel de inițiativă și să mă rog ca bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși și să ne lumineze. Îndrăznesc să vă scriu deoarece am unele neclarități și sper ca pe această cale poate se mai clarifică. Am fost într-o relație cu o fată ce ține de stiliștii de la Slătioara, în perioada respectivă participând în unele duminici la slujbele ținute în bisericile pe vechi. Deoarece eu nu am vrut să trec pe vechi și ea nu a vrut să treacă pe nou pentru a ne putea căsători, ne-am despărțit. Ceea ce a produs o mare durere sufletească pentru amândoi.

Am înțeles că în cadrul Bisericilor Ortodoxe autocefale care au îndreptat calendarul au apărut mai multe grupări schismatice din cauza neascultării, ce au rămas chiar și acum la 100 de ani distanță o rană vie. Eu unul nu sunt în măsură să mă pronunț dacă ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani a fost bine sau rău, personal cred că calendarul neîndreptat este mult mai bun decât cel pe care-l urmăm acum, deși nu contează exact când sărbătorim un sfânt sau anumite evenimente, mai puțin Pascalia, care este condiționată. Deoarece simt pe propria piele durerea de a nu putea fi cu persoana pe care o iubesc, și deși nu sunt singurul în această situație, nu pot să am decât nădejdea și speranța în Dumnezeu că poate într-o bună zi va fi din nou unitate în duh. Cum am putea noi să ajutăm la vindecarea acestor răni care au provocat și încă provoacă o foarte mare ură și dezbinare în cadrul Ortodoxiei? Există o posibilitate de a se face cununia religioasă fără mirungere, ci aplicând iconomia? Am înțeles că ruperea lor de Biserică a fost cauzată de prea mult zel, poate și din cauza necunoașterii, dar trăirea lor în tradiție și credință este una reală, iar așa cum ei nu au făcut ascultare, probabil că și la noi s-a greșit mult de s-a ajuns în această situație acum.”, a scris băiatul.

”Biserica Ortodoxă Română și toate Bisericile care țin calendarul neîndreptat sunt în comuniune liturgică. Din câte știu, cei despre care faceți dumneavoastră vorbire nu prea au comuniune liturgică în acest moment cu respectivele Biserici. Așa că, să fiți sănătoși!”, i-a răspuns IPS Calinic.