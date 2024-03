Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava au organizat astăzi, 18 martie, o întâlnire festivă, pentru a sărbători Ziua Mondială a Apei. În cadrul evenimentului au luat cuvântul directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, Daniel Drăgoi și prim-adjunctul inspectorului șef al ISU Suceava, colonelul Filip Ciutac. În mesajele transmise, aceștia au subliniat buna colaborare între cele două instituții, în special pe linie de apărare împotriva inundațiilor și gestionarea poluărilor accidentale. Daniel Drăgoi a precizat că sloganul Zilei Mondiale a Apei din acest an, „Apă pentru pace”, încurajează autoritățile să colaboreze și să găsească soluții la problemele comune legate de apă, prin dialog și cooperare.

Drăgoi a arătat că Ziua Mondială a Apei este sărbătorită în fiecare an pe data de 22 martie și are ca scop principal conștientizarea importanței apei și promovarea gestionării durabile a resurselor de apă. „Apa este esențială nu doar pentru supraviețuirea noastră fizică, ci și pentru construirea unui viitor pașnic și durabil. Apa are puterea de a aduce oamenii împreună, de a spori înțelegerea și cooperarea între comunități si națiuni. Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava s-a bucurat mereu de o foarte bună colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” și apreciază promptitudinea și entuziasmul cu care și-au acordat sprijinul în situații de necesitate. Cu toții trebuie să ne unim în jurul apei și să o folosim responsabil, punând bazele unui mâine mai stabil și prosper”, a declarat Daniel Drăgoi.