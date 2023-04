Bianca Drăgușanu face noi dezvăluiri din viața sa. A vorbit despre „superstițiile” pe care le folosește, ca să-i meargă bine: își pune foi de dafin în pantofi și în portofel, potrivit click.ro. De asemenea a povestit care este stilul de viață care o ajută să-și mențină silueta.

În cadrul unui interviu pe care l-a oferit, Bianca Drăgușanu nu a avut rețineri și a răspuns sincer întrebărilor care i-au fost adresate.

Iubita lui Gabi Bădălău a precizat că nu crede în superstiții, ci mai degrabă în anumite ritualuri energetice. Bianca are foi de dafin în fiecare pantof, dar și în portofel. De asemenea, a vorbit și despre manta cu scorțișoară. „Superstiții nu prea am, în schimb am chestii după care mă ghidez energetic, pentru a-mi merge mai bine. Nu știu dacă să le zic superstiții. Am eu astea ale mele cum are și Mantea cu tămâia, eu le am pe ale mele cu foaia de dafin. Am în portofel și în fiecare pantof. Mai am cu scorțișoara și mai am asta cu data de 1, de fiecare dată fac așa un fel de mantră în care pe data de 1 pun niște scorțișoară la intrarea în casă și îmi doresc eu mie numai bine, abundență și magnet de abundență”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu, potrivit Ciao.

