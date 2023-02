Pe parcursul ultimelor luni, câțiva din elevii clasei a XI-a A de la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți sub coordonarea prof. dr. Valentina Cloșcă, s-au ocupat de realizarea unui sistem inovativ intitulat ,,Sistem hidroponic ultraeficient” ce vizează una din probleme majore din zilele noastre și anume risipa apei. Acest tip de sistem urmărește cultivarea plantelor fără sol/ într-un substituent al solului, plantele absorbind nutrienții necesari direct din apă. Cosmin Buzic, Emilia Florean, Gabriela Lupancu, Alexandra Olărean și Ioana Radio sunt cei care formează ,,Echipa verde” și vor reprezenta la începutul săptămânii viitoare colegiul nostru în finala concursului Samsung – ,,Solve for Tomorrow”, desfășurată la București. Sistemul lor se numără printre cele 25 de proiecte finaliste alese din totalul de 325 înscrise la început. În urma unor serii de întâlniri online susținute de mentori din echipa Samsung și cuprinse în etapa de ,,Design thinking”, participanții au putut să-și perfecționeze produsul, oferindu-i prototipului final un plus de eficiență, sustenabilitate și accesibilitate. Astfel, datorită peliculei de ulei introduse în sistemul hidroponic realizat de ,,Echipa verde”, se împiedică pierderea excesivă a apei, reducând cu mult consumul ei.

Pe 21 februarie aceștia vor fi la București unde organizatorii, compania Samsung, vor acoperi costul privind transportul și cazarea.