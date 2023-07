Situație inedită la inundațiile produse miercuri de ploile torențiale în satul Coverca-Panaci. Unui salvamontist pe nume Dumitru Ionuț Pașcu i s-a cerut prin 112 să intervină la salvarea unui bătrân izolat la o casă cuprinsă de ape adresa dovedindu-se a fi exact casa în care locuiește acesta.

”Nu doresc nimanui sa traiasca momentul in care, prin Dispeceratul 112 sa ti se ceara sa intervii la un caz, iar adresa sa fie de fapt la tine acasa….. Maxime multumiri colegilor care m-au sustinut fizic, prezenti in locatia necazului, ori prin legatura telefonica mi-au ridicat moralul, respect Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei, pentru rapiditatea si profesionalismul interventiei. Ganduri faine catre toti cei ce si-au aratat disponibilitatea fizica, sufleteasca ori financiara pentru a ne ajuta sa trecem cu bine de acest impas. In acest moment noi toti suntem in siguranta”, a postat pe pagina sa de facebook, Dumitru Ionuț Pașcu, conducătorul unității canine Salvamont Suceava.

Colegii săi fac apel la suceveni să-l ajute pentru a repara pagubele produse de inundații la locuința sa.

”Aflat în baza din masivul Rarău, colegul nostru, Dumitru Ionuț Pașcu, conductorul unității canine Salvamont Suceava, după ce în noaptea precedentă participase la căutarea persoanei dispărute la Mănăstirea Humorului, primește pe telefonul de serviciu un apel 112 în care o persoană din Coverca – localitatea de domiciliu a lui Ionuț – relata faptul că o casă vecină este înconjurată de ape și că un bărbat în vârstă de 72 de ani este surprins de viitură într-o anexă gospodarească.

Soția colegului nostru era la serviciu, acasă se aflau ceilalți 4 câini ai lui Ionuț. Pompierii, colegii de la Salvamont Suceava și vecinii s-au implicat exemplar și s-a făcut tot ce se putea la momentul respectiv.

Bărbatul a fost evacuat, cățeii de asemenea, dar rămân pagubele și amenințarea inundațiilor, fie a celor produse de dezghețul din primăvară, fie a ploilor abundente, deloc rare în zona respectivă. Este nevoie de o protecție împotriva viiturilor și de o cale de acces, pentru că puntea pe care și-o construise nu mai este. Casa în care locuiește nu este racordată la rețeaua electrică. Sprijinul din partea autorităților întârzie, așa că facem un apel la cei care doresc să pună umărul și să-i ajutăm pe Ionuț și Nicoleta sa fie în siguranță la ei acasă.

O puteți face in contul:

RO65 RNCB 0243 0232 7785 0005, deschis la BCR, titular Pașcu Dumitru Ion sau cont PayPal: PayPal.Me/IonPascu”, au transmis pe faceboom cei de la Salvamont Suceava.