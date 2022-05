Un consilier dintr-o parohie suceveană a semnalat arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, situația tensionată ce există în parohie generată de preotul paroh și îl roagă să intervină. Consilierul susține că preotul face ce vrea, se sustrage de la a da explicații în fața Consiliului Parohial aranjând lucrurile ca ședințele să nu se țină din lipsă de cvorum. ”Sunt un credincios consilier din …, care am lucrat în funcții de conducere la …. Cu îngrijorare vă prezint situația foarte tensionată din parohia noastră.

Pentru data de 22.05.2022, după terminarea Sfintei Liturghii a fost convocată ședința Consiliului Parohial. S-a făcut prezența, iar preotul paroh …. a anunțat că ședința se amână, deoarece numărul consilierilor prezenți era insuficient, conform Statutului Parohial.

Consilierul … s-a ridicat și l-a întrebat pe un ton răstit pe preotul paroh:

„Ce s-a făcut pentru comunitate într-un an de zile?” Preotul … a răspuns că raportul activității a fost prezentat în fața Consiliului Parohial la ședința de deschidere a alegerilor din anul acesta. „De ce nu ați dat cheile de la camere celor doi preoți pentru a face birou?” Preotul …. a răspuns că preoții …. au refuzat să primească cheile, invocând că vor și cheia de la oficiul parohial. Am fost de față când preotul … le-a dat cheia și cei doi preoți au refuzat-o. A fost un schimb de replici între consilieri privind starea tensionată și atmosfera neplăcută de la ședințele Consiliului Parohial. Atunci eu m-am ridicat și în plenul ședinței am adresat întrebarea. „V-ați pus întrebarea cine încearcă să creeze această stare tensionată și manipulează consilierii și credincioșii?”.

Din acel moment am fost apostrofat și amenințat de …., care s-au răstit la mine, motivând că eu sunt un venetic în …., nu am dreptul să mă amestec în problemele parohiei, întrucât sunt un consilier proaspăt, că ei sunt consilieri cu vechime și au muncit și știu ce trebuie făcut, dacă mă mai amestec o să am de suferit.

Cei patru consilieri sunt manipulați de către ….. Fac această afirmație cu deplină convingere, întrucât pe mine însumi … a încercat să mă înduplece să fiu împotriva preotului …..În ziua de Florii, în jurul orei 19.00, a venit la mine fără să mă anunțe, solicitând să mă justific de ce sunt împotriva lui. I-am explicat că nu sunt părtinitor cu niciunul dintre cei trei preoți agreez dreptatea, cinstea, corectitudinea și am dreptul la propria opinie. …. nu acceptă să ai altă opinie căutând prin toate mijloacele (manipulare, amenințare cu rugăciuni care pot aduce rău persoanei, minciună) să atragă de partea sa consilieri și credincioși.

În momentul când se convoacă ședința de consiliu parohial cu ordinea de zi, … se duce pe la domiciliul consilierilor și manipulează să nu vină la ședință să nu fie statutară.

Același tratament de intimidare a fost aplicat și asupra consilierului ….. A fost scos forțat din biserică de consilierii nominalizați mai sus, motivând că este împotriva ……

Înaltpreasfinția Voastră, cum catalogați aceste manifestări și modul cum procedează ….? Biserica este a comunității, nu a preoților și nici a unui grup de consilieri cu manifestări brutale.

Aceste probleme au apărut în parohie de la revenirea …… Nu contest activitatea edilitară din parohie a ….., însă activitatea de slujire pe care a avut-o înainte de plecare la …..a lăsat de dorit atât față de credincioși, cât și față de preoții care au slujit cu el. I-a îndepărtat din parohie pe …….. Același tratament vrea să-l aplice și ……??? Ca semnatar al acestei informări, consider că nu este cazul să distrugem un preot tânăr care a obținut postul prin concurs cu încuviințarea Înaltpreasfinției Voastre, care are o conduită și ținută ireproșabilă față de credincioși, își face meseria de preot cu tragere de inimă, este drept și corect. Din experiența mea de viață, concluzionez că ….. nu acceptă că în viață există suișuri și coborâșuri. A plecat de bună voie din parohie afirmând că el ca ……., că nu s-ar mai întoarce în …. nici dacă drumurile ar fi poleite cu aur.Am încrederea că veți analiza cele prezentate de mine și veți face dreptate și să dispară din această parohie stările tensionate”, a scris consilierul eparhial.

”Nemulțumirile dumneavoastră au fost trimise, pentru a fi verificate informațiile, către Sectorul Bisericesc. Veți fi contactat neîntârziat de către părintele inspector”,a răspuns IPS Calinic.