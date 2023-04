Miercuri la ora 13:00, s-a prezentat la sediul Postului de Poliție Vicovu de Jos o femeie de 35 ani din localitate care a declarat că în perioada 21.04.2023 – 26.04.2023, a avut mai multe discuții contradictorii cu fostul său soț, de 46 ani. Femeia a depus o reclamație scrisă, prin care sesizează faptul că fostul său soț, care locuiește la același domiciliu cu al petentei, consumă în exces băuturi alcoolice și pe fondul unei stări de gelozie, îi adresează frecvent cuvinte și expresii jignitoare. S-a completat formularul de evaluare a riscului în vederea emiterii unui ordin de protecție provizoriu, ocazie cu care s-a constatat faptul că există risc iminent, fiind emis ordinul de protecție provizoriu din data de 26.04.2023, cu valabilitate de 5 zile.

