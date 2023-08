Concursul public de fotografie „MY VISION OF SKY 2023” (MVS2023) este a doua competiție din programul SKY’S THE LIMIT organizat de SkyTower Building SRL, și este un concurs cu premii distribuite pe 2 categorii: publicul larg și chiriașii clădirilor SkyTower & ByTower (FCC).

În cadrul concursului de fotografie „MY VISION OF SKY 2023”, SkyTower le oferă celor pasionați de fotografie atât oportunitatea de a se afirma, cât și de a câștiga premii substanțiale în bani, între 250 EUR și 1.000 EUR). Competiția „MY VISION OF SKY” este destinată tuturor celor care au o pasiune pentru arta fotografica.

Pasionații de fotografie se pot înscrie până pe 30 septembrie 2023 pe adresa skysthelimit@skytower.ro pentru a primi regulamentul aferent concursului. Fiecare participant va trimite minimum 2 fotografii in format portret și/sau landscape realizate din orice punct din afara turnului SkyTower, având ca subiect al compoziției clădirea SkyTower.

Numărul maxim de fotografii care poate fi trimis de fiecare participant este de 6 fotografii. In cadrul concursului vor fi acordate șase premii, dintre care trei sunt alocate publicului larg, iar trei sunt alocate chiriașilor din clădirile SkyTower si ByTower (FCC).

Premiul cel mare pentru fiecare categorie este de 1.000 de EUR, premiul al doilea pentru fiecare categorie este de 500 EUR, iar premiul al treilea per categorie este de 250 EUR.

Clădirea SkyTower a lansat in luna iulie un program public anual de susținere a domeniilor creative și sportive denumit „SKY’S THE LIMIT”.

Platforma SKY’S THE LIMIT a debutat cu o competiția de creație video numita ”SKY LED WOW care acorda premii intre 500 EUR si 8.000 EUR, continua cu concursul MY VISION OF SKY 2023 cu premii totale de 3.500 EUR si va încheia anul cu a o competiție sportiva de alergat pe scări care se va lansa in septembrie.

„Încă de la inaugurare, SkyTower a reprezentat o atracție permanentă pentru pasionații de fotografie. Anual, primim sute de cereri legate de sesiuni foto-video cu si despre turnul SkyTower, iar de-a lungul anilor am organizat diverse workshop-uri si concursuri foto pe tema SkyTower. Începând de anul acesta, am pus la punct programul anual SKY’S THE LIMIT format din concursuri cu premii pentru industrii creative precum fotografia. Astfel, am ajuns sa regândim si sa relansam pentru publicul larg competiția foto MY VISION OF SKY si suntem entuziasmați să putem premia cele mai frumoase și spectaculoase fotografii cu SkyTower Building.” – Ramona Boca, PR & Marketing Coordinator pentru RPHI România – compania care deține și administrează SkyTower.

Despre SkyTower:

SkyTower este cea mai înaltă clădire din România și cea mai iconică clădire de birouri din Bucureşti. Turnul are 37 de etaje, ajungând la o înălțime de 137 de metri deasupra solului şi 60 de metri de structură subterană cu 5 etaje de locuri de parcare și depozitare. Toate zonele de birouri din SkyTower sunt iluminate natural, iar etajele superioare beneficiază de ascensoare de mare viteză, care ating o viteză maximă de 6 metri pe secundă.

SkyTower este prima și, în prezent, singura clădire de birouri din România certificată LEED Platinum Operations and Maintenance (Operaţiuni şi Mentenanţă), și deține, de asemenea atestarea Gold DGNB pentru clădiri sustenabile, în urma evaluării de către ÖGNI (Societatea austriacă pentru managementul imobiliar sustenabil). Mai mult, SkyTower este prima clădire din România certificată SHORE Gold.

Din februarie 2023, SkyTower este singura clădire din România membră a Federației Mondiale a Turnurilor Emblematice – WFGT (World Federation of Great Towers)

La Gala Forbes Romania – Best Office Buildings 2023 – SkyTower a fost distins cu premiul „CEA MAI EMBLEMTICA CLADIRE DE BIROURI DIN ROMANIA.”

In iunie 2023 SkyTower a primit 2 premii la Gala IPA – Romanian Property Awards: Office Refurbishment Award si Office Interior Award.

De la finalizarea construcției în decembrie 2012, SkyTower a devenit o emblemă a orașului, remodelând orizontul noului cartier de afaceri din nordul Bucureștiului și stimulând dezvoltarea de noi proiecte în zona Floreasca-Aurel Vlaicu.

Clădirea SkyTower este deținută și administrată de Raiffeisen Property Holding International (RPHI) si, după zece ani de activitate de succes pe piața locală, are în prezent un grad de ocupare de 100%.

Mai multe informații aici: www.skytower.ro