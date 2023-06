Un enoriaș este nemulțumit de modul în care arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, ține slujbele în aer liber. ”Să-mi fie cu iertare, dar de ce totdeauna când slujiți afară faceți precum catolicii? Adică, atunci când slujiți în altarul de vară de ce nu slujiți ca și în interior, cu fața spre răsărit? Afară Hristos este spre apus? Răsăritul cel de sus sau apusul cel de sus? În ce situație puneți tradiția Bisericii? Nu doar dumneavoastră, ci și alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Dar aici contează ce face fiecare în propria eparhie. „Vai omului aceluia prin care vine sminteala.” (Matei 18, 7). Iertare dacă v-a deranjat îndrăzneala mea”, a întrebat enoriașul.

IPS Calinic: ”Înțelepciunea populară spune: „Tot smintitul se smintește!”. Desigur, nu cred că este cazul dumneavoastră”

”Înțelepciunea populară spune: „Tot smintitul se smintește!”. Desigur, nu cred că este cazul dumneavoastră. Trecând peste această apoftegmă, lui Dumnezeu Îi cerem să Își arate fața, nu spatele. Nu ar trebui să fie prilej de sminteală faptul că noi slujim cu fața spre credincioși, mai ales că, dacă ați fost vreodată la slujbă la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, ați fi observat că slujim cu fața spre răsărit. Este exact aceeași așezare ca în Sfântul Altar. Dacă ne-am întoarce cu spatele la credincioși, am sluji cu fața spre zidul din incintă, spre blocuri și copaci. Poate dacă am pune scena în mijlocul curții, doar unii ne vor vedea fața, ceilalți, spatele ori lateralele…Să nu uităm că Dumnezeu este pretutindeni, în toate cele patru puncte cardinale, nu doar la răsărit. Afirmația dumneavoastră ar putea induce ideea că dascălii și cântăreții, care stau în stranele din absidele bisericii, așezate în semicerc, unele chiar cu spatele spre răsărit, nu s-ar ruga lui Hristos-Dumnezeu. Vă asigur că așa cum slujim noi, slujeau și marii mitropoliți ai Moldovei atunci când săvârșeau Sfânta Liturghie în altarele de vară și de niciunul dintre ei nu am auzit să fi trecut la altă confesiune. Exagerările nu fac bine în vederea mântuirii!”, a răspuns IPS Calinic.