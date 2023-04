O femeie de 26 de ani din Câmpulung Moldovenesc este cercetată pentru furt după ce l-a ”ușurat” de 950 de euro și de telefonul mobil pe un bărbat de 51 de ani din Poiana Stampei. Cei doi s-au întâlnit într-un bar din Vatra Dornei unde au băut după care au petrecut ceva timp într-un imobil din localitate. Bărbatul a constatat că a fost tâlhărit când a ajuns acasă. A sunat la Poliție iar în scurt timp făptașa a fost găsită.

