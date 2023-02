Astăzi, in jurul orei 13:00 a avut loc un accident rutier la intersecția DC 64 Salcea – Prelipca cu trecerea la nivel cu calea ferată. În urma accidentului dintre trenul nr. 1655 București – Suceava cu un autoturism care nu a acordat prioritate de trecere la trecerea căii ferate prevăzută cu semnale acustice și luminoase a rezultat decesul a doua femei din autoturism și vătămarea corporală gravă a unei minore de 4 ani (tot pasageră în autoturism). De asemenea, un alt minor de 2 ani din autoturism a suferit leziuni ușoare.

”Din primele verificări s-a stabilit că una dintre femeile decedate din autoturism care a condus vehiculul nu a respectat semnalele acustice și luminoase de la trecerea la nivel cu calea ferată, fiind surprinsă și lovită de trenul Regio București – Suceava. Cercetările sunt preluate de către Serviciul Rutier, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu.