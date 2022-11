Smart City Expo World Congress (SCEWC) este evenimentul internațional etalon adresat orașelor și soluțiilor urbane inteligente, organizat în centrul expozițional Gran Via Venue din Barcelona, în perioada 15-17 noiembrie 2022, sub tema „Orașe inspirate de oameni”.

În premieră, la editia din in acest an participa trei companii romanesti: Maxtui & Associates, Silva Sistems și Asseco SEE (ASEE), susținute de partenerul tehnologic Allied Telesis și de Open Communities (ONG). În zona expozițională (Hala 2, Standul A161) acestea vor prezenta împreună soluţii de mobilitate şi siguranţă urbană și câteva dintre proiectele Smart City implementate deja în România, demonstrând că tehnologia înaltă poate merge dincolo de proof-of-concept și poate fi tradusă în soluții care să rezolve problemele reale ale vieții de zi cu zi ale unui centru urban.

Aflat la a 11-a ediție, Smart City Expo World Congress (SCEWC) va găzdui peste 1.000 de expozanți și 400 de experți internaționali. Congresul se va concentra pe instrumente și strategii accesibile pe care guvernele locale, organizațiile și cetățenii le pot folosi pentru a adresa numeroasele provocări implicate în transformarea urbană si pentru a asigura un viitor mai bun pentru orașe și generațiile viitoare.

„Ne așteptăm la peste 24.000 de vizitatori în luna noiembrie. Acest lucru ne va readuce la cifrele din perioada premergătoare pandemiei, subliniind nu numai cât de importante sunt orașele pentru viitorul omenirii și al planetei, ci și faptul că Smart City Expo este evenimentul global de referință pentru ecosistemul larg de transformare urbană, acum mai mult ca niciodată”, a declarat Directorul Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti.

Programul SCEWC 2022 va fi structurat pe opt teme: Tehnologii Generice, Economie, Energie și Mediu, Guvernanță, Infrastructura Urbană și Clădiri, Condiții de Viață și Integrare Socială, Mobilitate, Siguranță și Securitate Urbană.

Mai multe detalii despre eveniment la adresa https://www.smartcityexpo.com.