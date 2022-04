Nelu Vlad și trupa Azur nu au nevoie de nici o prezentare! Vorbesc mega hiturile pentru ei! Piese precum “Se mărită Mona mea” sau “În stație la Lizeanu” sunt nemuritoare, iar mulți artiști noi le preiau și le cântă, unii fără acordul fodatorului trupei, notează click.ro. Artistul a povestit, cu lacrimi în ochi, despre momentul terfiant în care era să-și piardă soția !

Viața fondatorului trupei, Nelu Vlad, este una de film. Artistul a povestit despre cariera lui, dar și despre dramele din viața sa. Era să-și piardă soția, care a stat în comă timp de șapte zile!

Nelu Vlad, ați avut o viață de scenariu de film. Jucați fotbal în tinerețe, cum ați ajuns de la fotbal la muzică?

Fotbalul a fost prima mea pasiune, alergam 4-5 ore pe zi teren până venea tata și mă lua acasă, pentru că alergam nemâncat. Beam dar apă rece din fântână și alergam. Această pasiune mi-a fost de mare ajutor în viață. Sănătatea mea fost deplină și am putut munci, alerga, rezista, îndura în lupta cu greul.

Nu am lipsit de la nici o nuntă angajată, de la nici un concert planificat timp de 45 de ani. Mii de nunți, mii de concerte, am răspuns prezent! Fotbalul, poezia și muzica mi-au fost cele trei pasiuni, care mi-au făcut viața frumoasă.

Cum s-a născut practic Azur?

Am luat inițiativa să creez această trupă, încă de acum 45 de ani, și am vrut să o păstrez. Ca să păstrezi o societate în viață, trebuie să ai un conducător, un lider. Toate riscurile, tot stresul din lume, ca să ții în mână toată formația, le-am luat asupra mea. Trebuie să le asiguri membrilor un venit lunar, să îi ții lângă tine. Trebuie ca tu, ca lider, să iei toată responsabilitatea în spate, să te ocupi de transport, de cazare, de mâncare.

Atunci când cineva este responsabil cu toate astea, atunci toți sunt mai liniștiți. Dacă ești haotic, aventurier și lucrezi la întâmplare, nu o să poți să păstrezi o trupă atât de mult timp. Noi suntem ca o familie, ne cunoaștem după gesturi, stând atât de mult timp plecați împreună. Nu mai are niciun efect o vorbă aruncată greșit, pentru că funcționăm ca o familie.

În viața personală, ați avut parte și de momente dramatice. Soția dumneavoastră a stat șapte zile în comă! A fost cel mai greu moment din viața dumneavoastră? Ați simțit că o pierdeți?

Soția mea este un erou de film! A suportat intervenții de <nesuportat>. A reușit de fiecare dată să renască și să privească către cer , în semn de mulțumire către Cel care a vegheat-o și a readus-o iar printre pământeni.

Am trăit momente terifiante de groaza pierderii unicei mele soții, cea mai loială prietenă a existenței mele. Atunci când a <reînviat>, am fost mai fericit decât atunci când ne-am căsătorit. Activitatea mea are la bază înțelegerea ei, a soției mele, Maria.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/drama-lui-nelu-vlad-de-la-azur-566806.html