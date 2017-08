Organizatorii ediției de anul acesta a mitingului aviatic Suceava Air Show au pregătit pentru spectatori demonstrații cu avioane militare și elicoptere de luptă. Șeful administrației județene, a amintit astăzi în cadrul unei conferințe de presă că spectacolul aviatic de pe Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava va avea loc sâmbătă, 26 august, între orele 15:00 și 20:30. Gheorghe Flutur a spus că o noutate pentru ediția de anul acesta a Suceava Air Show este participarea unor avioane și elicoptere de la Baza Aeriană 95 din Bacău. Astfel, în cadrul spectacolului aviatic vor evolua două avioane militare IAR 99 Șoim și două elicoptere de luptă IAR 330 Puma Șocat. Flutur a mai precizat că spectacolul va fi completat de evoluțiile parașutiștilor, dar și de acrobații aeriene cu avioane, elicoptere și planoare susținute de Jurgis Kayris, Iacării Acrobați, sau de piloții Aeroclubului României și ai Bucovina Fly Club. Intrarea la Suceava Air Show este liberă, șeful administrației județene adăugând că pentru accesul mai ușor la acest eveniment au fost amenajate încă două rute de acces. „Așteptăm să vină 8.000 – 9.000 de spectatori, motiv pentru care am amenajat și drumul vechi spre aeroport, care vine dinspre Dumbrăveni, către intrarea în Salcea. Și vom deschide o intrare în incinta aeroportului, nu pe poarta principală, ci undeva în drepta, pentru a asigura accesul mai ușor a oamenilor și dintr-o altă direcție”, a explicat Gheorghe Flutur. El a mai spus că tot pentru accesul spectatorilor a fost amenajat și drumul dinspre Siminicea spre aeroport.

