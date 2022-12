Spitalul Județean Suceava a transmis că în urmă cu aproximativ o lună, o pacientă de 20 de ani a fost diagnosticata clinic și imagistic, cu o formațiune tumorală osteolitică ( schwannom sau neurinom ) ce a cuprins aproape în totalitate osul calcaneu stâng.

„Cazul este deosebit deoarece abordează o patologie tumorala extrem de rara a țesutului osos cu un grad de destrucție osoasa importanta. Acest lucru a necesitat, în premiera, reconstrucția osoasa cu alogrefă osoasă umană a defectului osos restant după excizia țesutului tumoral.

Intervenția chirurgicala a decurs în doi timpi, inițial practicându-se excizia marginala a tumorii, în urma cu 3 săptămâni, precum și efectuarea de către medicii anatomo-patologi, dr Andreea Botezan și dr. Luminita Miron, a examenului histopatologic, ce a permis diagnosticarea rapida a unui schwannom intraosos, o tumoră benignă a nervului periferic, excepțional localizată la acest nivel. Astfel în literatura de specialitate sunt citate numai 5 cazuri de acest fel. Etapa a doua chirurgicală, s-a desfășurat în ziua de 14.12.2022, realizându-se reconstrucția calcaneului stâng prin umplerea defectului osos cu alogrefa osoasa umana, importata de la Banca de țesuturi Colentina București tot cu sprijinul domnului dr. Andrei Nica medic coordonator al Băncii de Țesuturi, care este mereu alături de noi și ii mulțumim.

Pacienta evoluează normal postoperator urmând a fi externata. Conduita de tratament ulterior implica o imobilizare a gleznei și piciorului stâng pentru o perioada de 6 săptămâni, sprijinul pe piciorul stâng fiind amânat pentru o perioada de 3 luni de la intervenție. Particularitatea acestui caz o reprezintă atât raritatea leziunii ca frecventa și determinare tisulara, dar și efortul echipei medicale de a diagnostica și trata în timp record ( aproximativ 3 săptămâni) o leziune tumorala cu potențial de agravare rapida și severa, care netratata în timp util ar fi produs colapsul osos prin fracturarea spontana a calcaneului, urmat de un deficit funcțional major, la o pacienta cu vârstă foarte tânără.

De asemenea, trebuie de remarcat ca este al doilea caz tratat (cel puțin relatat de literatura de specialitate) prin reconstrucție cu alogrefa osoasa umana de la banca de țesuturi, primul caz fiind raportat în 2016 de Centrul Oncologic Hunan din China. Celelalte trei cazuri au fost raportate în Turcia (2012), India (2012) și Brazilia (2020) dar cu defecte osoase mai mici, la doua cazuri efectuându-se plombare cu autogrefa osoasa (de la același pacient ) și într-un caz fixare cu șuruburi și plombarea defectului osos cu ciment acrilic”, a declarat dr. Răzvan Codrin Bandac medic primar ortoped, șef secție Ortopedie a Spitalului Județean

Intervenția s-a realizat cu anestezie rahidiana, echipa operatorie fiind alcătuită din: dr. Mihai Sorin Petrasuc, dr. Ana Loredana Baitoc medici primari ortopezi, dr. Dorin Stănescu medic primar ATI și as. Ancuța Bizgan, asistent de bloc operator.