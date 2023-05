Primarul Sucevei Ion Lungu s-a aflat astăzi la București unde a avut întrevederi cu mai mulți miniștri și directori din ministere în cadrul cărora s-au discutat despre stadiul implementării proiectelor de dezvoltare ale municipiului. ”Am participat la Bucuresti la Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România, unde am avut intilnire cu o delegație a Ministerului Dezvoltarii formată din dl. ministru secretar de Stat Marin Țole , domnul Dragoș Buhociu director general PNRR și domnul Daniel Iustin Marinescu director general MDLPA. S-au purtat discuții referitoare la inchiderea proiectelor aferente exercitiului financiar 2016-2020, stadiul de implementare a proiectelor prin PNRR, stadiul de realizare a procesului de descentralizare si alte probleme punctuale. Am mai purtat discutii la Ministerul finanțelor despre creditele de trezorerie care pot fi angajate, la unitatea de monitorizare a proiectelor AM-POR de la Ministerul Dezvoltării referitor la cererile de plată și de rambursare depuse de municipalitate, la Compania Națională de Investiții despre proiectele Primăriei in curs de implementare, la Ministerul Educatiei unde am discutat despre finalizarea lucrărilor la Gradinița din curtea Școlii gimnaziale din Ițcani”, a explicat Ion Lungu.