Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a rămas consternat după ce liderul PNL Ludovic Orban a anunțat că a depus plângere penală pentru trădare împotriva premierului Viorica Dăncilă. Stan a declarat că inițial a crezut că este o știre falsă dar în final a spus că își exprimă totala susținere față de premierul Viorica Dăncilă care a demonstrat în această primă parte a anului 2018 că programul de guvernare PSD-ALDE poate fi implementat sub forma asumată în campania electorală.

Vă prezentăm comunicatul integral remis presei de Ioan Stan.

Aflând din presă că Ludovic Orban, președintele PNL, a depus o plângere penală la Parchetul General împotriva premierului Viorica Dăncilă, acuzând-o de înaltă trădare, uzurparea funcției publice, divulgare de informații nepublice și prezentarea cu rea-credință de date inexacte președintelui României, am crezut inițial că este vorba de o fake news. Dar s-a confirmat a fi un fapt real și că nu este vorba de o simplă clovnerie cum te-ai aștepta de la un asemenea personaj, care nu demult îi instiga pe colegii de partid la luptă cu bâta, ci că este de fapt o piesă a unui puzzle mult mai elaborat din care fac parte și alte personaje pe care ironia sorții și naivitatea românilor le-a adus în fruntea țării și fac referire în primul rând la președintele Klaus Iohannis. Am sentimentul de déjà-vu pentru că asistăm, în mare parte, la repetarea scenariului din 2015 pus în scenă cu cinism de același Klaus Iohannis, scenariu prin care inițial s-a început urmărirea penală a premierului, apoi s-a reușit îndepărtarea guvernului social-democrat. Sunt ferm convins că românii nu vor mai accepta încă o dată sfidarea rezultatului unor alegeri democratice, nu vor mai accepta ca din dorința susținerii unor interese străine să fie stopată activitatea unui guvern cu performanțe economice recunoscute în toate statisticile Uniunii Europene.

Organizația Județeană PSD Suceava își exprimă totala susținere față de premierul Viorica Dăncilă care a demonstrat în această primă parte a anului 2018 că programul de guvernare PSD-ALDE poate fi implementat sub forma asumată în campania electorală.

Ioan Stan, președintele Organizației Județene PSD Suceava