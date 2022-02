În contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, analistul politic Stelian Tănase apreciază că președintele Vladimir Putin a fost tolerat de Occident și urmărește refacerea URSS. De asemenea, în opinia sa, conflictul poate fi stins în cazul unei intervenții prompte a puterilor democrate. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, analistul a declarat: „Putin vrea să întoarcă roata istoriei și are în minte momentul 1945, când Rusia dicta toate condițiile, inclusiv americanilor. El crede că în istorie te plimbi așa cum te plimbi pe un poligon sau pe o stradă, în toate direcțiile. Sigur că e o concluzie a faptului că URSS a câștigat războiul, dar a pierdut pacea. În ultimii 50 de ani, Uniunea Sovietică a pierdut teren tot timpul, iar în 1989 și 1991 s-a aflat în fața unui dezastru, pierderea blocului sovietic, estul Europei, și-apoi dezmembrarea URSS. Putin crede că poate să refacă toată această evoluție istorică și-acum se ambiționează să refacă URSS. A intrat în Crimeea, a atacat Georgia, și-acuma vrea să se răfuiască și să schimbe statutul Ucrainei, așa cum a fost el desenat chiar de liderii fostei Uniuni Sovietice. Boris Elțîn l-a inițiat și l-a semnat. Atunci, Ucraina a cedat arsenalul nuclear în schimbul garantării granițelor. Putin uită toată evoluția istorică, ca și cum nu o vede, ceea ce a dus la actuala situație care pare ușor suprarealistă, dacă nu chiar mai mult”. Stelian Tănase a completat: „Putin vrea să pară un lider glorios în fața cetățenilor Rusiei. Și dacă-i așa, poate că are nevoie, pentru că nu mai are suport, ceea ce-i adevărat. Rubla s-a prăbușit și vor fi dificultăți și mai mari economice. Aici e cred eu <burta reptilei>”.

Totodată, analistul a afirmat: „Putin a fost tolerat de puterile democrate și, în general, a fost considerat un partener credibil fiindcă părea predictibil. Adică, e un KGB-ist de la care nu poți avea surprize, pentru că înțelege raporturile de forțe. Ei bine, vedem astăzi că, de fapt, e un aventurist, că e în stare să ia riscuri pe care nimeni nu le-ar lua și că aruncă omenirea într-un episod extrem de riscant. Occidentul se pare că nu se descurcă, e mereu cu un pas în urma evenimentelor. Văzând reacția slabă a Occidentului, cred că Putin va merge înainte. Putin nu se va opri decât atunci când va fi oprit, când Occidentul va avea o reacție fermă și-l va pune în situația de a nu mai putea înainte, de a nu mai putea merge spre vest pentru a cuceri Ucraina. Scopul lui ăsta e, să înghită Ucraina și s-o integreze în Rusia. Putin se va duce până la graniță pe Prut, până în fața Constanței, dacă până atunci nu-l oprește nimeni”. Totuși, Stelian Tănase a concluzionat: „Situația nu e roză, însă aș vrea să ne păstrăm sângele rece. Lucrurile nu pot să evolueze numai în avantajul lui Putin. Ele vor bascula la un moment dat în dezavantajul lui și nu cred că e departe ziua aia”.