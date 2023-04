Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că sunt în faza de finalizare probele la Ștrandul Municipal din cartierul Ițcani. El a arătat că ștrandul cuprinde 3 bazine, unul mare de 1290 mp, cu două tobogane mari pentru adulți, unul de 420 mp pentru copii care este dotat cu 3 tobogane si altul cu apă sărată în suprafață de 240 mp.

”Încălzirea se face cu 84 panouri solare ,completarea se face cu centrala pe gaz metan, temperatura minimă a apei va fi de minim 24 de grade Celsius. Valoarea investiției este de 14.300.000 lei inclusiv TVA. Astăzi vom stabili prin comandamentul pe care îl vom avea la fața locului cu constructorii si reprezentanții primăriei ziua când vom da in folosință ștrandul. Se lucrează la înlocuirea conductei de gaz metan de către Delgaz Grid, după care vor fi pornite si centralele pe gaz metan, astăzi apa se încălzește de la panourile solare. După finalizarea montării conductei de gaz ,va fi asfaltată cu covor asfaltic strada Ștrandului”, a explicat Lungu.

Tarifele de intrare sunt de 20 lei pentru adulti, 5 lei pentru copii pâna la 14 ani și 10 lei pentru pensionari. Tarifele sunt pentru o zi de stat la ștrand. Acestea vor fi aprobate in sedinta din Consiliu local de joi, 27 aprilie. ”Ne dorim ca cetățenii din orașul nostru să beneficieze cât mai repede de un ștrand modern”, a mai spus Lungu.