Mai multe personalități au primit astăzi Ordinul „Crucea Bucovinei” din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Acordarea acestor distincții a avut loc astăzi la finalul Sfintei Liturghii oficiată la Stupca la comemorarea a 140 de ani de la trecerea în neființă a compozitorului Ciprian Porumbescu. Distincțiile au fost înmânate de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin.

Ordinul Crucea Bucovinei a fost acordat preotului paroh din comuna Ciprian Porumbescu, Leonte Galeș, strănepoatei compozitorului Ciprian Porumbescu, prof.univ.dr. Stanca Scholz-Cionca, actorului Vlad Rădescu, consulului României la Cernăuți, Loredana Stănculescu și fostului director al Ansamblului Ciprian Porumbescu, Emil Havriliuc. Festivitățile de astăzi de la Stupca au avut loc în prezența președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a deputatului Bogdan Gheorghiu, fost ministru al culturii, precum și a unui număr mare de persoane venite special pentru a participa la comemorarea compozitorului Ciprian Porumbescu.

După ce a primit Ordinul Ciprian Porumbescu de la PS Damaschin, strănepoata compozitorului, prof.univ.dr. Stanca Scholz-Cionca a spus că este emoționată că se află astăzi la Stupca, locul în care pe vremuri venea împreună cu mama sa, Ina Cionca, pentru a-l comemora pe Ciprian Porumbescu. „Sunt emoționată și pentru că această comunitate stupcană își aduce aminte la fel de duios de fostul fiu al parohiei, Ciprian și de tatăl lui Iraclie care a păstorit aici decenii întregi și care era aproape de toți enoriașii lui. Sper să continuăm această tradiție mulți ani înainte și după ce nu voi mai fi eu și am să dau ștafeta mai departe copiilor și nepoților mei. Unul dintre ei, Luca, este aici printre noi, a doua dată. Sper să se ocupe mai departe de memoria lui Ciprian și ea să rămână mereu amintită aici”, a transmis Stanca Scholz-Cionca.

A urmat apoi acordarea aceleiași distincții actorului Vlad Rădescu, cel care în urmă cu 50 de ani a interpretat rolul lui Ciprian Porumbescu în filmul cu același nume. „Sunt pe de o parte încântat, pe de altă parte sunt uimit că după atâția ani, viața, opera lui Ciprian nu sunt date uitări. Le onorați prin prezența, prin atenția și interesul dumneavoastră. Și faptul că în urmă cu 50 de ani am avut șansa, așa a fost rânduit probabil, să joc rolul lui Ciprian, nu am cum să nu observ acum că 50 de ani sunt de fapt un strop în curgerea timpului, în curgerea admirației față de Ciprian, într-un fel sau în parte și față de mine. Este un lucru care mă copleșește și care nu mă lasă să dorm liniștit. Faptul că am venit astăzi aici m-a făcut să mă gândesc mult la rostul meu pe lume, la rostul lui pe lume, la rostul muzicii lui și la neșansa pe care a avut-o de a trăi numai 29 de ani. Când eram tânăr și făceam filmul eram tânăr și nemuritor și spuneam: da a trăit 29 de ani, așa i-a fost hărăzit. Abia acum îmi dau seama cât de puțin a trăit, cât de mult a făcut și cât de mult ar fi putut face dacă ar mai fi trăit încă odată cel puțin pe atât. Noi am făcut filmul în urmă cu 50 de ani, deci atunci când se petreceau 90 de ani de la sfârșitul lui și lucrurile văd că se înnoadă în sens pozitiv. Iar acest geniu al României nu are cum să piară, nu are cum să cadă în uitare dacă noi vom continua așa cum dumneavoastră ați făcut astăzi și vă mulțumesc să nu-l uităm și să-l cinstim cum se cuvine. A fost un mare patriot, o mare personalitate culturală, un mare om”, a declarat Vlad Rădescu.

În final, invitat să ia cuvântul, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, Gheorghe Flutur, a ținut sp-i felicite pe toți cei care au primit Ordinul Crucea Bucovinei, cea mai înaltă distincție a Ahiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. „Și eu am primit această distincție și mulțumesc, dar sunt aici oameni care merită toată stima noastră. Și când mă gândesc aici la strănepoata marelui Ciprian, doamna Stanca. Cât de aproape suntem prin acești oameni de Ciprian Porumbescu. Am stat de vorbă ieri la Ilișești și azi aici cu Vlad Rădescu, cel care l-a interpretat pe Ciprian și dacă ne uităm la film eu cred că mai sunteți aici din Stupca oameni mai în vârstă care ați jucat în acest film. Câtă emoție și asta este Bucovina noastră dragă și frumoasă. Aici în Bucovina numai împreună am putut să fim mai puternici și de aceea eu vreau să vă mulțumesc tuturor, sătenilor în primul rând, bucovinenilor și musafirilor noștri prea cucernicilor părinți pentru că ne-am făcut timp să punem o floare la mormântul marelui Porumbescu, fie iertat”, a spus Gheorghe Flutur.

După Slujba de pomenire, la Stupca au loc mai multe acțiuni culturale pentru comemorarea a 140 de ani de la trecerea în neființă a marelui compozitor Ciprian Porumbescu.