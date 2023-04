Persoanele care dețin terenuri agricole, terenuri degradate, pajiști permanente sau fond forestier degradat pot să beneficieze de o subvenție de 456 de euro/hectar, acordată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, timp de 20 de ani, pentru a realiza împăduriri, anunță deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan.

”Mai mult, în cazul terenurilor arabile, pe lângă cei 456 de euro/ha/20 de ani, subvenția poate să mai crească cu încă 190 euro/hectar/an în primii 12 ani după înființarea plantației. De asemenea, toate costurile cu întocmirea procesului tehnic, împrejmuire, împădurire, întreținere (în primii 6 ani) sunt eligibile 100%. Practic, beneficiarii vin doar cu terenurile”, a spus Șoldan.

El a arătat că este pentru prima dată în România când avem un program atât de vast și cu susținere financiară din partea Uniunii Europene, pentru a crește suprafața împădurită din țara noastră.

56.000 de noi hectare de pădure până la finalul anului 2026

Deputatul Șoldan a mențioant că în această după-amiază, a participat alături de secretarul de stat Bogdan Radu Bălănișcu, din Ministerul Mediului, la o întâlnire care a avut loc la Prefectura Suceava, pentru prezentarea acestui proiect ambițios din cadrul Campaniei Naționale de Împăduriri 2022-2026, prin care statul român își propune 56.000 de noi hectare de pădure până la finalul anului 2026.

”Suprafața fondului forestier din România este de 27,7% din suprafața țării, în timp ce media europeană este de 39%. La nivelul județului Suceava, suprafața împădurită este de aproape 50%. Deși ne-am confruntat în ultimii ani cu defrișări ilegale, în sfârșit putem spune că venim cu un proiect care ne dă încredere că și nepoții și strănepoții noștri se vor bucura de pădure. Măsura din PNRR – Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri inclusiv în păduri urbane, reîmpăduriri și pepiniere – are un buget de 803 milioane de euro”, a explicat parlamentarul PSD de Suceava.

Cine poate fi beneficiar și care sunt primii pași de urmat

Beneficiar poate fi orice deținător public și privat de teren pretabil pentru împădurire. Vorbim de deținători publici de terenuri (municipii, orașe, comune) sau deținători privați de terenuri (persoane fizice, persoane fizice autorizate, societăți comerciale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale etc.)

Până în momentul de față au fost aprobate 492 de proiecte, iar suprafața totală ce urmează a fi plantată este de 6387 de hectare. Pentru a putea aplica la această schemă de finanțare, beneficiarii trebuie să dețină cel puțin jumătate de hectar de teren, iar pașii pentru înscriere sunt simpli.

„ Se face un cont pe site-ul dedicat pentru acest program, care este asemănător cu cel de la Apia. Apoi, veți încercui suprafața pe care vreți să o împăduriți, manual sau automatizat, introducând coordonatele terenului. După ce Garda Forestieră confirmă că terenul este eligibil se poate trece la etapa contractului de finanțare între beneficiar și Ministerului Mediului, urmând să alegeți un proiectant care să vă facă proiectul pentru împădurirea suprafeței respective”, a spus Gheorghe Șoldan.