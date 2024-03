Suceava Youth Centre, împreună cu Fundația Națională pentru Tineret, este încântată să anunțe lansarea unei serii de evenimente dedicate tinerilor și reprezentanților ONG-urilor de/pentru tineret. Acestea sunt programate să se desfășoare în perioada 25.03 – 15.04.2024, și sunt concepute pentru a oferi participanților oportunități de învățare, dezvoltare și networking, contribuind la consolidarea capacității organizaționale și personale în domeniul tineretului.

Evenimente diverse cu acces gratuit

Principalul obiectiv al acestor evenimente este de a echipa tinerii și ONG-urile participante cu cunoștințele și competențele necesare pentru a face față provocărilor contemporane, promovând totodată leadershipul, inițiativa și implicarea civică în rândul tineretului. Seria de evenimente va cuprinde ateliere, seminarii și sesiuni de networking și sunt gratuite, oferind astfel o oportunitate egală de participare și implicare pentru toți cei interesați.

Evenimentele vor avea loc la Suceava Youth Centre (Str. Universității, nr. 15, Suceava) conform următorului program:

03.2024 – ora 14:00: Oportunități pentru tinerii suceveni;

03.2024 – ora 10:00: Ce îți dorești să se întâmple la Suceava Youth Centre?

03.2024 – ora 10:00: Tu vorbești, noi ascultăm!

04.2024 – ora 14:00: Oportunități de voluntariat pentru tineri;

04.2024 – ora 12:00: Ce oportunități ai dacă faci parte dintr-un grup informal?

04.2024 – ora 12:00: Tânăr în comunitate.

Activitățile fac parte din proiectul „Revitalizarea sectorului de tineret din România”, implementat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, alături de Fundația Națională pentru Tineret, Grupul PONT și Newschool cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este a crește capacitatea, sustenabilitatea fundațiilor pentru tineret, precum și dezvoltarea serviciilor suport pentru ONG-urile de tineret aflate în aceeași regiune.

„Revitalizarea sectorului de tineret din România” este un proiect ambițios, desfășurat pe durata a 30 de luni, care se adresează reprezentanților fundațiilor pentru tineret existente la momentul actual în țară, precum și tinerilor care vor beneficia de activitățile desfășurate la nivel local.

Mai multe detalii despre proiect puteți găsi accesând www.spatiupentrutineri.ro.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este o organizație neguvernamentală (structură federativă) înființată în baza Decretului Lege nr.150/1990, cu o activitate neîntreruptă din anul 1990. FITT se ghidează după valorile Consiliului Europei (CoE), iar în anul 2016 a făcut din Casa Tineretului din Timișoara primul (și unicul, în continuare) deținător din România al Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret oferit de Consiliul Europei, deținându-l în continuare până în anul 2023.

FITT este membră în 6 platforme și rețele europene, ale căror scopuri variază de la spații pentru tineri, cetățenie activă, inovare socială, sector neguvernamental, cultură etc. și care au adus-o alături de alte 340 de organizații neguvernamentale și autorități publice din întreaga Europă. Pe lângă structurile europene la care a aderat de-a lungul vremii, FITT este membră a organelor supreme de conducere a două federații naționale: FNT și CTR, care au adus-o alături de 2 filiale ale unor organizații internaționale, 6 federații naționale și 20 de federații județene. Totodată, FITT este și membră a Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, organizație neguvernamentală de utilitate publică ce a adus-o alături de alte 47 de organizații neguvernamentale și autorități publice din Timișoara.

Fundația Națională pentru Tineret (FNT), este unica structură neguvernamentală pentru tineret de drept privat și utilitate publică legal constituită în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea Tinerilor nr. 350/2006, în a cărei adunare generală sunt desemnați ca membri reprezentanții Fundațiilor Județene pentru Tineret și a Municipiului București. FNT este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ.

Prin structura sa organizatorica de tip piramidal, FNT asigură reprezentarea la nivel central a intereselor a peste 300 de organizații neguvernamentale de tineret de nivel local, de pe întregul cuprins al României, reprezentate în cadrul fundațiilor județene pentru tineret membre, fiind printre cele mai reprezentative structuri neguvernamentale de/pentru tineret din România din punct de vedere al acoperirii teritoriale și al programelor/activităților de tineret derulate.

Newschool este o mică agenție de design educațional specializată în proiectarea învățării, folosind instrumente vizuale care încurajează colaborarea și învățarea pentru secolul 21. Un accent important este pus pe inovația în domeniul tehnologiei educației bazată pe cercetare.

Newschool este situat în Oslo (Norvegia) și este membru al Centrului Nordic pentru Inovare Socială (www.socentral.no), unul dintre cele mai bune incubatoare din țările nordice. Compania are 3 angajați și colaborează cu mai mulți profesioniști seniori și cu experiență în domeniul formării și tehnologiei.

Grupul PONT este o organizație înființată în 2009 care își propune inovarea socială prin participare, antreprenoriat și cultură cu un focus special pe tineri și digitalizare. Grupul PONT își derulează activitatea prin programe cadru și proiecte specifice realizate prin intermediul unor parteneriate intersectoriale și multidisciplinare la nivel local, regional, național și european. Grupul PONT este stabilit în Cluj-Napoca, Transilvania, România, Europa.