Luni la orele 15:28, polițiștii au obținut date despre faptul că un șofer circulă în stare de ebrietate cu auto pe drumul ce duce de la Fălticeni către Mihăiești. Echipajul a identificat pe DJ 209 A satul Rotopănești autoturismul VW condus de către un bărbat, care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din verificările efectuate, la ora 11.35 același conducător auto a fost depistat pe raza orașului Târgu Neamț conducând același auto și a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, unde i s-a întocmit un dosar penal pentru conducerea unui auto sub influența băuturilor alcoolice, astfel acesta nu avea dreptul de a conduce auto pe drumurile publice. Având în vedere rezultatul, șoferul a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni unde i s-au prelevat probe biologice în vederea stabiliri alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 al. 1 din Codul Penal și ”conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere” faptă prev. și ped. de art. 335 al. 2 din Codul Penal.