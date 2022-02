Repezentanții Fundației Umanitare Nord 2001 – Sânge pentru România s-au mobilizat pentru a ajuta vecinii ucrainieni, și sunt prezenți în vama Siret cu alimente și apă, oferă cazare și au reușit să amplaseze 10 toalete ecologice în punctul de trecere al frontierei.

”Ne – a fost solicitat ajutorul din partea Directorului Departamentului Protecție Socială din Cernăuți – dna Olga.Pregatim primul camion cu produse alimentare și nealimentare care va ajunge în această seară în Vama Siret unde se va face transferul către un camion venit din Cernăuți. Avem nevoie de ajutor pentru a umple containerul până după- amiază. Acesta este amplasat în parcarea Iulius Mall Suceava. Puteți aduce orice tip de produse și articole care le pot fi necesare refugiaților : alimente neperisabile, produse pentru îngrijirea copiilor și bebelușilor, pături, perne, haine groase, produse de igienă, apă etc”, transmit reprezentanții Fundației.

Centrul de strângere a donațiilor este deschis zilnic în intervalul orar 10.00 – 22.00.

Toate produsele donate vor fi transportate către Ucraina prin Vama Siret, ajung direct la sursă, acolo unde este nevoie maxima de ele.

Pentru cei care doresc să ne susțină financiar va punem la dispoziție conturile noastre:

cont în LEI: RO13BACX0000003244753000

cont în EURO: RO83BACX0000003244753001

Titular: Fundația Umanitară Nord 2001- Sânge pentru România