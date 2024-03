Statisticile Comisiei Europene arată că, anul trecut, doar 28% dintre români aveau competențe digitale de bază, față de 54% cât este media Uniunii. Deficitul de cunoștințe în acest domeniu este vizibil și pe piața muncii, unde companiile autohtone nu reușesc să identifice candidați cu abilitățile IT necesare. Pentru a veni în sprijinul acestora, dar și pentru a le crește șansele de angajare și reușită profesională, GoIT a anunțat lansarea unui nou concept de cursuri în IT.

Potrivit raportului Comisiei Europene, anul trecut doar 9% dintre români aveau competențe IT peste nivelul elementar și 28% abilități digitale de bază, care presupun folosirea celor mai populare aplicații software și instrumente online. Acest lucru face ca 41% dintre companiile autohtone să se confrunte cu un deficit de angajați cu suficiente cunoștințe pentru a satisface nevoile actuale de business, conform studiului Delloite Global Human Capital Trends 2023.

Pentru a răspunde acestei nevoi a pieții, GoIT lansează, din martie, trei noi cursuri care vin să completeze oferta educațională în domeniul competențelor digitale pe piața din România.

„Principalul atu al cursurilor GoIT îl reprezintă flexibilitatea subiectelor și posibilitatea pe care o oferim fiecărui cursant de a le alege pe cele potrivite obiectivelor sale profesionale. Aceste cursuri vin în sprijinul celor care vor să continue procesul de învățare. Abordarea practică și lectorii cu experiență în domeniu sunt elementele care fac cursurile GoIT ușor accesibile pentru orice candidați sau angajați, indiferent de domeniu. Platforma GOIT unde studenții pot descoperi tot suportul de curs într-o manieră gamificată și pot avea acces oricând la materialele educaționale în variantă online sau offline, precum și posibilitatea ca acestea să rămână pe viață în posesia cursanților sunt alte două atuuri ce facilitează procesul de învățare a studenților GOIT, încă din prima zi de curs”, a declarat Oana Mătășel, Head of Study la GoIT.

Noile cursuri GoIT abordează domenii cu o largă aplicabilitate:

– Excel pentru începători – curs destinat tuturor celor care folosesc Microsoft Excel în activitățile lor de zi cu zi și vor să își dezvolte abilitățile în utilizarea acestei aplicații pentru a-și ușura munca și avansa în carieră.

– Bazele PowerBI – curs destinat persoanelor care doresc să dobândească competențe în analiza datelor și să treacă la următorul nivel în ceea ce privește complexitatea tipurilor de sarcini pe care le pot realiza în activitatea profesională.

– Project Management de la A la Z – curs destinat tuturor celor care vor să învețe cum pot gestiona un proiect de la zero și să managerieze eficient resursele, bugetul, echipa și provocările ce pot apărea pe parcurs.

„Aceste cursuri sunt complementare celor furnizate în prezent în cadrul GoIT și oferă continuitate studenților noștri, precum și posibilitatea extinderii abilităților lor în domeniul IT“, a precizat Oana Mătășel, Head of Study la GoIT.

Cursurile au o durată de cinci-șase săptămâni, presupun o prezență de minimum cinci ore pe săptămână, două sesiuni live online de patru ore și cel puțin o oră dedicată temelor. Prețurile ȋncep de la 300 de euro și pot ajunge 650-700 de euro, în funcție de complexitatea tematicii abordate.

Reconversia profesională, o soluție tot mai populară

Compania GoIT a intrat în 2022 pe piața din România și în primul an de activitate a avut peste 1.400 de cursanți ocupând un loc fruntaș în GoIT Group tocmai datorită nevoii actuale din piață și fiind dovada clară că populația admite aceste nevoi. Printre cele mai căutate cursuri de anul trecut s-au numărat cele de QA Testing, FullStack Developer, UX/UI Desing și Data Analyst.

GoIT are deja în palmares mai multe proiecte de reconversie profesională reușite. Un exemplu în acest sens este cel al unui tânăr care, în urma absolvirii cursului de FullStack Developer, a renunțat la locul de muncă din industria HoReCa și a reușit să se angajeze în cadrul unei companii IT din Oradea. „Cele două zile de cursuri pe săptămână și temele constante m-au ajutat să intru într-un ritm de învățare și muncă și să mă familiarizez cu mediul de lucru. Nu cred că m-aș fi angajat dacă nu făceam cursul. A contat tot ceea ce am învățat“, a precizat absolventul cursurilor.