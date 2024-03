Un sucevean merită să intre în Cartea Recordurilor: a dat de 53 de ori examentul la proba teoretică pentru obținerea permisului auto și a picat de fiecare dată. Mai mult, a apucat să dea de trei ori și examenul la proba practică dar tot degeaba. Exemplul a fost dat de prefectul Alexandru Moldovan care s-a arătat îngrijiorat de promovabilitatea scăzută la examenele pentru obținerea permisului auto în județul Suceava. El a arătat că sunt persoane tinere cu vârste cuprinse între 19 și 44 de ani care nu reușesc să treacă examenele. ”De exemplu un domn de 27 de ani a fost respins la proba teoretică de 10 ori, la proba practică de 12 ori și de 4 ori ori nu se prezintă. Neprezentarea la probă nu este în regulă pentru că sunt alte persoane care ar putea să participe dacă se anunță din timp. Apoi o doamnă 40 de ani a luat proba teoretică dar la proba practică a fost respinsă de 8 ori, tânăr de 22 de ani respins la proba teretică de 8 ori, altul de 26 de ani respins la proba teoretică de 9 ori, persoană de 19 ani repinsă la proba teoretică de 6 ori, tot de 19 ani respins de 7 ori la proba teoretică. O doamnă de 44 de ani respinsă la proba teoretică de 12 ori”, a exemplificat prrefectul. El a mai arătat că au fost candidați care la proba teoretică au luat 0,1,2 sau 3 puncte. ”Cred că în perioada următoare ne vom face timp și vom merge în teren, la școlile de șoferi, pentru a vedea cum se poate îmbunătăți și care sunt problemele cu care se confruntă dumnealor, astfel încât să creștem nivelul calitativ. Cu toții ne dorim participanți la trafic care au cunoștințe temeinice”, a încheiat Alexandru Moldovan. Promovabilitatea la examenele pentru obținerea permisului auto în județul Suceava în anul 2023 a fost catastrofală. Un bilanț prezentat tot de prefectul Alexandru Moldovan arată că la proba teoretică promovabilitatea a fost de 42,66% iar la proba practică de 42,99%.

, 9.3 out of 10 based on 3 ratings