Un antreprenor roman a creat prima rețea socială bazată pe voce, TALK. Acesta rețea socială este prima de acest fel din lume și este fondată și creată de un antreprenor roman. Antreprenorul se numește Robert Stănciulescu și a dezvoltat TALK de la zero plecând de la o idee foarte simplă: e mult mai practic și ușor sa vorbești decât să scrii. Informațiile și emoțiile sunt mult mai ușor de trimis prin voce decât prin scris.

Robert Stănciulescu nu este la primul proiect în mediul online. Un proiect recent este audiocast.ro, platforma pentru găzduit podcasturi.

TALK este o rețea socială, la fel ca Twitter, o rețea socială care permite împărtășirea de informații cu ceilalți membri ai rețelei. Are însă o particularitate, informațiile se postează in format audio, iar ceilalți membrii asculta aceste informații și pot adăuga comentarii sau interacționa cu postarea respectivă. Ca orice rețea socială, TALK permite postarea de mesaje, plasarea de comentarii și o mesagerie internă. Utilizatorii își pot aduce prietenii în rețea și pot interacționa cu ei. Unicitatea TALK este dată de faptul că este axata pe transmiterea de mesaje audio. In felul ăsta este foarte simplu și foarte practic să transmiți informații și emoții într-un mod unic și natural.

Mesajele vocale sunt foarte ușor de realizat prin înregistrarea cu telefonul mobil direct in platforma TALK. Platforma permite adăugarea de text și fotografie la fiecare postare, dar fiind o rețea bazată pe mesaje vocale, acest lucru nu este obligatoriu și nici încurajat. TALK rezolvă 2 probleme importante ale utilizatorilor: fobia de scris si libertatea de concentrare.

Foarte mulți oameni au o fobie de scris, datorită faptului că fac greșeli atunci când scriu. Greșelile se fac pentru că nu se corectează textele de cel puțin 2 ori înainte de trimite mesajele. Corectarea textelor ia timp, știm toți că lipsa noastră de timp este tot mai acuta. Postarea mesajelor text cu greșeli atrage după sine răstignirea nepriceputului. In Romania avem extrem de mulți polițiști ai gramaticii. De aici vine fobia de scris a multor internauți! TALK rezolva problema asta pentru ca mesajele sunt vocale, ușor de înregistrat si ușor de postat. A doua problema e legata de atenția noastră. Rețelele sociale bazate pe text, video sau fotografii ne concentrează atenția extrem de mult. Nu mai poți face altceva în timp ce citești sau vizionezi un material. SI asta te blochează!

Adică nu mai poți face alte activități. Nu este cazul TALK, pentru ca in cazul mesajelor vocale poți asculta mesajele și sa faci și alte activități. TALK iți da înapoi libertatea de concentrare si posibilitatea de a face alte lucruri. E ca atunci când ești la masa, la o bere, cu prietenii, dar poți să admiri și peisajul.

Romania nu are o rețea socială de masa, in aceiași situație e și Europa. Noi folosim rețele sociale americane, asiatice sau rusești. E cazul să ne uităm în curtea noastră si să începem să folosim o rețea socială dezvoltată în Romania de un antreprenor roman. Europa trebuie sa aibă propria rețea socială, iar TALK va suplini această lipsă și va ocupa acest gol.

Planurile de dezvoltare sunt mari! Urmează achiziționarea de servere noi, de dezvoltarea de noi funcționalități care să permită extinderea TALK la nivel național si European. TALK are șansele de a deveni noul unicorn. Eu si ceilalți utilizatori te așteptăm să te alături TALK!

TALK, power of you voice