Cuplul muzical care face furori atat în țară cat și străinătate cu un nou single și un nou videoclip lansat împreună cu Sprint Music, Tamiga & 2Bad, au filmat noul videoclip pentru piesa „Symphony” la Cheile Dobrogei. La ce peisaje superbe au gasit acolo s-ar putea spune ca au fost pe urmele dinozaurilor.

Deși au succes internațional și sunt foarte iubiți peste hotare, unde sunt mereu în topuri, iată că Tamiga & 2Bad își filmează videoclipurile în țară, descoperind mereu locuri noi, pe care mulți nu le știu și nu au ajuns niciodată. Și pentru piesa „Symphony” au filmat un videoclip în Cheile Dobrogei, care au o vechime de aproape 2 milioane de ani.

„Ele oferă un peisaj carstic uluitor, cu numeroase sectoare de chei, acum mult mai tocite decât în trecut, însă noi, cei de la Tamiga & 2Bad am reușit să aducem pe ecrane un videoclip filmat în această zonă foarte veche. Se întâlnesc la tot pasul urmele recifilor jurasici de vârstă paleozoică, formați în mările jurasice și cretacice și care păstrează încă formele foștilor atoli. Practic, aici au fost primele urme ale dinozaurilor din România. Noua melodie vine în completarea peisajului cu un vibe pe măsură, o simfonie într-un peisaj perfect. Nu avem noi melodii cât poate arăta această țară, România”, au declarat cei doi artiști, care se pot numi descoperiori de frumos.

Cum s-a născut Tamiga și 2Bad?

„Eu și cu Tamiga ne știm din anul 2013, atunci când am colaborat la un spectacol în Sibiu, de atunci am ținut legătura chiar colaborând în Septembrie 2017 când Body&Soul a lansat „Viața-i un film”, iar la 3 luni după lansare, eu i-am propus să facem împreună un proiect muzical și așa s-a născut melodia „În Havana”. De când am lansat ~În Havana~ în vara anului 2018 cu peste 48 de milioane de vizualizări, am mai lansat melodiile „Love is în The air”( 28 Mil ), „Baby C est la vie” (17 Mil ), ” Fly with me”( 10 Mil ) și multe altele”, ne-a povestit Laurențiu de la Body&Soul.

