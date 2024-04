În continuarea cercetărilor efectuate de polițiștii din Rădăuți privind sesizarea unui tânăr de 18 ani din 22.03.2024, ora 20:05, când a reclamat la 112 că a fost agresat, la data de 01.04.2024, în cadrul procedurilor judiciare a fost reaudiată persoana vătămată, la solicitarea acesteia, ocazie cu care a relatat aspecte nereale pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a agresorului.

Organele de cercetare penală din cadrul BIC Rădăuți s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de „favorizarea făptuitorului”, faptă prev. art. 269 alin. 1 din Codul Penal. În cauză s-a dipsus extinderea urmăririi penale în față de tânărul de 18 ani, pentru săvârşirea faptei de „favorizarea făptuitorului”, faptă prev. art. 269 alin. 1 din Codul Penal, constând în aceea că în calitate de persoană vătămată, în dosarul penal având ca obiect infracțiunea de ”tâlhărie calificată”, prin declarația dată în fața organelor de urmărire penală la data de 01.04.2024, în scopul îngreunării cercetărilor în această cauză penală și împiedicării tragerii la răspundere penală a agresorului, față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, a declarat că pentru bunurile sustrase, inculpatul i-ar fi oferit suma de 120 de lei, în contradicție cu probatoriul administrat și declarațiile date anterior, asupra cărora a revenit. După audiere, față de tânărul de 18 ani a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind încarcerat în C.R.A.P. din cadrul I.P.J.Suceava. Cercetările sunt continuate de către lucrătorii din cadrul BIC Rădăuți, dosarul urmând a fi soluționat procedural.