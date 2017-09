Un tânăr de 19 ani, din orașul Siret, și-a pierdut vița într-un accident provocat de un șofer de 23 de ani care circula cu viteză excesivă. Accidentul a avut loc sâmbătă dimineață, în jurul orei 6:15, pe DN 2, în afara localității Negostina. Pe fondul vitezei excesive, un tânăr de 23 de ani, din orașul Siret, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a ieșit în afara părții carosabile.

În urma accidentului a murit un tânăr de 19 ani care se afla în mașină, în timp ce un alt pasager, de 18 ani, a fost rănit ușor, el fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „ucidere din culpă”, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”și „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.

