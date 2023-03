Cinci elevi suceveni sunt calificați direct la etapa națională a Olimpiadei de istorie. Într-o emisiune la Radio Top, inspectorul de istorie Daniel Hrenciuc, a declarat că este vorba despre un elev de clasa a VIII-a de la Școala Gimnazială nr.3 din Suceava, și de patru liceeni de la Colegiul Național <Mihai Eminescu> din Suceava, Colegiul Național <Eudoxiu Hurmuzachi> din Rădăuți, Colegiul Național <Nicu Gane> din Fălticeni și Colegiul Național Militar <Ștefan cel Mare> din Cîmpulung. El a adăugat că este posibil ca la faza pe țară să mai ajungă trei liceeni de la colegiile naționale <Ștefan cel Mare>, <Petru Rareș> și <Mihai Eminescu>. Profesorul Hrenciuc a afirmat că acești liceeni au avut teze foarte bune la etapa județeană și au obținut 97-98 de puncte și a precizat: „Sunt elevi pe care-i cunosc și care vin din colegii consacrate, de pe mâna unor profesori recunoscuți. Pentru a merge la <națională> se așteaptă aprobarea Ministerului Educației. Dacă sunt județe cu rezultate mai slabe, noi ne calificăm automat la redistribuirea locurilor”. De asemenea, inspectorul a menționat că, în mod tradițional, Suceava a obținut rezultate foarte bune la Olimpiada de istorie. Hrenciuc a spus: „De fiecare dată ne-am întors cu premii foarte importante. Anul trecut, începând de la clasa a VIII-a am avut premii la fiecare nivel. La clasa a XII-a, am luat premiul I. A fost o prestație extraordinară și ne-am clasat pe locul trei la nivel național”. În acest an, faza pe țară a Olimpiadei de istorie va avea loc la Rîmnicu Vîlcea, în perioada 10-14 aprilie.