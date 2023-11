tbi bank, una dintre cele mai importante bănci de tip challenger din Europa de Sud-Est, ajută clienții să aibă o experiență simplă și plăcută atunci când fac cumpărături, direct de pe telefon, folosind aplicația mobilă de ultimă generație tbi. În aplicație, clienții își pot administra cu ușurință cumpărăturile, având acces la peste 1.000 de comercianți online, inclusiv parteneri neafiliați tbi. De asemenea, pot opta pentru soluții de plată flexibile, cum ar fi opțiunea „cumpără acum, plătește mai târziu”, și își pot gestiona eficient și inteligent bugetul direct din aplicație.

Aplicația tbi transformă experiența de shopping a românilor în perioada Black Friday și nu numai, ajutându-i să se pregătească mai bine pentru sezonul sărbătorilor. Clienții pot beneficia de opțiunile de finanțare inteligentă oferite de tbi bank direct în aplicație, în cazul comercianților înregistrați, precum BNPL, prin care pot achiziționa pe loc produsele și plăti în 4 rate fără dobândă sau în până la 60 de rate cu dobânzi avantajoase. În același timp, clienții pot face cumpărături la orice magazin online, chiar dacă acesta nu este înscris ca partener tbi, finalizând procesul de achiziție direct de pe site-ul comerciantului.

„Angajamentul față de clienții noștri are mereu prioritate pentru noi, în special într-o perioadă în care retailerii parteneri oferă reduceri substanțiale. Deși ne menținem poziția de lider în finanțarea achizițiilor online, alocăm în mod constant resurse pentru a deveni mai buni. Aplicația noastră de cumpărături, lansată pentru a oferi un instrument inovator pentru clienții și partenerii noștri, oferă acces rapid la o gamă extinsă de magazine online și la servicii financiare esențiale, importante în contextul economic actual. Am observat deja o creștere a interesului pentru ofertele noastre Buy Now, Pay Later (BNPL), în special în segmentele fashion, beauty și bijuterii, disponibile în aplicație”, spune Gergana Staykova, Market Leader, tbi bank.

Clienții existenți beneficiază de o limită disponibilă pentru cumpărăturile pe care le fac prin intermediul aplicației, iar clienții noi pot solicita o astfel de limită în timpul procesului de cumpărături. Utilizatorii își pot gestiona plățile din aplicație, ceea ce le permite să verifice limitele disponibile, să ramburseze împrumuturile tbi sau să activeze plăți recurente. În plus, clienții tbi pot, de asemenea, să returneze produsele achiziționate prin intermediul aplicației și să solicite finanțări suplimentare, cum ar fi un credit de nevoi personale, cu aprobare 100% online, direct din aplicație.

Despre tbi bank

𝐭𝐛𝐢 bank este o bancă de tip ”challenger” din Europa de Sud-Est și lider regional în domeniul soluțiilor de plată alternative, care a construit un ecosistem prin îmbinarea instrumentelor de finanțare cu shopping-ul pentru a răspunde nevoilor clienților. Se concentrează pe sprijinirea comercianților pentru a-și dezvolta afacerile, precum și pe oferirea de produse și servicii financiare consumatorilor, care să le facă viața mai ușoară. În prezent, operează în România, Bulgaria, Grecia, Germania și Lituania. Prin diverse canale digitale și parteneriate de încredere cu aproape 20.000 de comercianți, 𝐭𝐛𝐢 are un portofoliu de 2 milioane de clienți și a acordat aproape 550.000 de credite în 2022. Modelul său de afaceri și abordarea axată pe client au dus la transformarea sa într-una dintre cele mai profitabile și eficiente bănci din regiune.

Clienții apreciază soluțiile și serviciile tbi, potrivit unei analize interne privind indicatorul Net Promoter Score (NPS), care evaluează probabilitatea ca un client să recomande o companie, un produs sau un serviciu unui prieten sau coleg. În luna septembrie 2023, 72% dintre clienți au afirmat că ar recomanda în mod cert tbi bank, circa 66% dintre ei au susținut că este foarte probabil să mai facă din nou achiziții în rate cu sprijinul tbi bank, iar 61% vor să ia un credit de nevoi personale de la tbi.