Cu toate că filmul Tati part-time a avut un real succes, cu Eva Măruță și Alex Bogdan în rolurile principale, românii s-au împărțit în 2 tabere: una o apreciază pe copilă pentru reușitele sale, cealaltă lansează un val de hate atât la adresa ei, cât și implicit a părinților, notează click.ro. Care ar fi, de fapt, cauza pentru ultima variantă, explică tiktokerița Annellise.

„Poate pentru că are 8 ani și nu-i ajungi cu prăjina la nas oricine ai fi? Face mișto de ta-su, în propriile lui story-uri, săracul, că a ajuns să îmi fie milă de Măruță că face fii-sa mișto de el. Poate pentru că ați făcut-o panou publicitar de când s-a născut? I-ați făcut Instagram la 3 luni. Când facem bani cu copilul, e bun, e bună atenția publicului. Dar când atenția publicului este puțin negativă, n-o mai vrem, n-o mai dorim. Să dispară. Că este doar un copil. Este doar un copil? Șterge-i contul de Instagram, că este doar un copil.”, e parte din mesajul Annellisei, o tânără care activează pe platforma TikTok, potrivit sursei citate.

