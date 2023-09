Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, prin sprijinul celor cinci protopopiate din județul Suceava, în perioada 31 august – 3 septembrie, eparhia noastră a fost reprezentată la Timișoara, în capitala culturală a Europei din acest an, de o delegație de 55 de tineri, care au participat la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 2023.

Delegația a fost coordonată de domnul prof. Cristi-Gabriel Hurjui, consilier eparhial în cadrul Sectorului Catehizare, tineret și educație pentru viață al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, sprijinit fiind de câțiva părinți și profesori coordonatori din Centrele de tineret Ecclesia din eparhia noastră, între care amintim: Părintele Vasile Negrea (coordonator al Centrului Ecclesia al Paraclisului Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian de la Spitalul Municipal Rădăuți), Părintele Justinian Remus Cojocar (președinte al Asociației Tinerilor Creștini Ortodocși Suceava), doamna Elisabeta Marici (profesor și coordonator al Centrului Ecclesia de la Colegiul Tehnic Rădăuți) și doamna Narcisa Tiperciuc (profesor și coordonator al Centrului Ecclesia din cadrul Colegiului Național Pedagogic Mihai Eminescu din Suceava).

Mitropolia Banatului, în calitate de gazdă a acestei ediții a organizat evenimentul cu multă căldură și ospitalitate, specific bănățeană, îngrijindu-se de toate cele cuvenite. Responsabilul care s-a ocupat de delegația suceveană a fost Părintele Ion-Ache Novac, un părinte bun, cu suflet mare, despre care Mădălina Fodor, reprezentantul Asociației Studenților Creștin-Ortodocși, filiala Suceava, afirma: „Părintele Ion Novac a fost un adevărat părinte și prieten pentru noi, având grijă ca nimeni să nu simtă vreo lipsă. Prin grija și iubirea lui, am experimentat cu adevărat cuvintele Mântuitorului: Voi sunteți prietenii Mei!”.

Deviza întâlnirii din acest an a fost aleasă din Evanghelia după Ioan, aducând în lumină mărturisirea Mântuitorului în care îi numește pe ucenicii Săi prieteni: „Voi sunteți prietenii Mei!”(Ioan 15,14). Astfel, întâlnirea din acest an a fost una care a avut drept temă centrală prietenia, împletită cu dragoste și recunoștință.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși s-a aflat la cea de a 7-a ediție, succedând celelalte întâlniri din această categorie, care au avut loc în Patriarhia Română astfel: la Baia-Mare (2014), la Cluj-Napoca (2015), la București (2016), la Iași (2017), la Sibiu (2018) și la Craiova (2019).

Întâlnirea a debutat cu deschiderea oficială ITO 2023, care a avut loc în Parcul Rozelor din Timișoara, într-un splendid amfiteatru în aer liber. Cei 5.000 de tineri prezenți la deschidere i-au avut în frunte pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe Înaltpreafințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, dar și pe domnul Lect. univ. dr. Ciprian Vasile Olinici, Secretar de Stat în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte al Guvernului României.

Activitățile și conferințele pregătite de organizatori în acest an au fost nenumărate și diverse, căutând să privească tema prieteniei din diferite perspective. Astfel, între cuvântările invitaților de seamă s-au numărat: „Hristos – Prietenul cel Bun al tinerilor” susținută de Pr. Prof. univ. dr. Vasile Mihoc; „Ce înseamnă a fi prieten cu Dumnezeu?” susținută de Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană, sau „Prietenia în primele secole creștine” susținută de Pr. Prof. univ. dr. Bogdan Tătaru-Cazaban. Însă, lista vorbitorilor a fost una mult mai generoasă, incluzând nume precum: Acad. Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, Prof. univ. dr. Adrian Lemeni, directorul Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, dar și dr. Petre Guran, cercetător științific în cadrul Academiei Române.

Despre întreaga experiență trăită la ITO Timișoara 2023, tânăra participantă Alina Carcea, membră a delegației noastre și reprezentantă a Centrului Ecclesia de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuți, a spus următoarele: „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși de la Timișoara a fost despre prietenie și curaj. Curajul izvorât dintr-un frumos sentiment de unitate, a mii de tineri adunați din toate colțurile țării, dar și din străinătate, de a mărturisi înaintea întregii lumi despre demnitatea credinței în Dumnezeu. Întâlnirea Tinerilor Ortodocși ne-a trezit simțământul că suntem datori să ducem mai departe, asemenea înaintașilor noștri, dragostea de Dumnezeu, de Biserică și de neam, prin virtuțile pe care le-am descoperit cunoscându-ne unii pe alții în aceste zile. Pe acest temei, am legat prietenii valoroase cu tineri din diverse zone, a căror revedere este deja mult așteptată. Mai mult, la Timișoara am dobândit tăria de a afirma că suntem și că râvnim la a rămâne prieteni ai lui Hristos. Aici am înțeles faptul că putem avea parte de o prietenie sinceră cu Hristos abia atunci când ne îndreptăm dragostea către cei din jur, prin comuniune”.

Despre aceeași bucurie și comuniune în Hristos ne-a mărturisit și tânărul Ioan Belciug, de la Centrul Ecclesia al Parohiei Sfânta Înviere din Suceava, astfel: „Mă simțeam ca și cum ne cunoșteam de o viață, simțeam că mă aflu într-o mare familie. Am fost în multe tabere și întâlniri de tineret, dar niciuna nu s-a comparat cu Întâlnirea Tinerilor Ortodocși de la Timișoara. Fără nicio urmă de îndoială, vă spun din inimă: haideți în familia ITO, unde pe lângă că veți întâlni oameni frumoși, care știu să se distreze, să glumească, să facă voie bună și în același timp să păstreze morala creștină, Îl veți întâlni pe Hristos, care spune: acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor”.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși s-a încheiat în mod deplin, prin Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. De asemenea, un bonus pentru membrii delegației sucevene a fost întrevederea cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, în cadrul căreia au fost transmise aprecierile și mulțumirile Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, pentru întreaga colaborare dintre cele două eparhii.

Totodată, tinerii Bucovinei au participat la un tur special organizat al Muzeului Catedralei Mitropolitane, susținut de monahia prof. dr. Filoteea Ploșnea, cea care a așezat în sufletele celor prezenți o fărâmă de cer, același cer despre care ea însăși mărturisea că a fost paletă cromatică pentru pensula țăranului român, care, pe sfinți i-a pictat cu pensula în cer.

În încheiere, le mulțumim tuturor participanților și colaboratorilor pentru întreaga implicare și nădăjduim că sămânța pe care ITO 2023 a sădit-o în suflete va fi un imbold spre viață curată, spre misiune și spre mărturisirea lui Hristos.