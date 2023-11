Schneider Electric Romania, MassMutual Romania, KRUK Romania, dm drogerie markt și JYSK Romania sunt cele mai apreciate companii de către angajați, potrivit “Top Angajatori Undelucram.ro 2023”, clasament anual bazat pe evaluările a mii de angajați, care transmit în mod anonim feedback-ul lor pe platformă.

Topul a fost realizat în perioada 16 noiembrie 2022 – 15 octombrie 2023 de platforma

Undelucram.ro, cea mai mare comunitate online a angajaților din România și una dintre cele mai importante din zona Europei Centrale și de Est. Top Angajatori Undelucram.ro este singurul clasament din România care se bazează pe opiniile angajaților și nu pe imaginea publică a companiilor.

Schneider Electric Romania, furnizor de soluții integrate de management al energiei și automatizării, conduce anul acesta clasamentul general al angajatorilor. Top 10 general este completat de companii din industrii diverse, precum IT, retail non-alimentar, producție de bunuri de larg consum, restaurante și cafenele cu servire rapidă.

„Primirea acestei distincții este mult mai mult decât un simplu premiu pentru noi. Este o confirmare a determinării și pasiunii cu care fiecare membru al echipei noastre contribuie la viziunea și misiunea companiei. Este vorba despre oamenii noștri minunați, care zi de zi, prin efortul și devotamentul lor, transformă provocările în oportunități. Anul trecut am împlinit 25 de ani de activitate în România și am avut ocazia să-i aducem laolaltă pe mulți dintre cei care aveau 10, 15, 20 și chiar 25 de ani în Schneider Electric. Fiecare succes, fiecare inovație și fiecare zâmbet al unui coleg reprezintă temelia pe care am construit-o împreună. Acest loc 1 în Top Angajatori Undelucram.ro ne onorează, dar ne și responsabilizează în dorința noastră de a continua să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor”, a spus Cristina Mancaș, HR VP SEE, Schneider Electric.

MassMutual Romania, partenerul tehnologic al MassMutual, una dintre cele mai importante companii de asigurări din SUA, s-a clasat pe locul 2 în topul celor mai apreciate companii și pe locul 1 în sectorul IT&C. Compania este prezentă în România încă din 2020 prin două centre de servicii IT globale și s-a clasat anul trecut pe primul loc în clasamentul general. KRUK România, firmă specializată în managementul creanțelor, urcă o poziție în clasamentul general 2023 față de anul trecut.

În topul general predomină în continuare companii din industria IT&C, însă spre deosebire de alți ani, există o diversitate mai mare de industrii din care fac parte primele 10 companii clasate, precum retail non-alimentar și producție de bunuri de larg consum.

„Industria IT&C rămâne în continuare bine reprezentată în topul general al celor mai apreciați angajatori, cu un număr semnificativ de companii în clasament. Totuși, anul acesta observăm o structură mult mai variată a primelor 10 poziții în top, cu companii dintr-o diversitate de industrii, ceea ce ne arată că tot mai mulți angajatori, din toate domeniile de activitate, au conștientizat importanța brandului de angajator și a dezvoltării unei culturi organizaționale care contribuie la satisfacția și loialitatea angajaților, precum și la atragerea de noi talente. Asistăm, în opinia mea, la o evoluție pozitivă a pieței muncii, în care tot mai mulți angajatori fac eforturi reale de a inova și de a îmbunătăți aria de beneficii și de a oferi angajaților un mediu de lucru plăcut și sănătos”, a declarat Costin Tudor, fondator și CEO Undelucram.ro.

Poziția în clasamentul general este stabilită în funcție de nota generală acordată pe baza evaluărilor angajaților (70%) și de nota pentru alte cinci criterii (fiecare cu un procent de 6%) considerate importante de către angajați: oportunități de avansare; pachet salarial; timp la birou vs. timp liber; management; proceduri și valori.

Topul general al angajatorilor destinat companiilor mari (cu peste 250 de angajați) este completat de topurile pe industrii – IT&C, Consultanță, Bănci, Sănătate și Farma, Telecomunicații, BPO și Servicii, Retail non-alimentar, Retail alimentar, Producție de bunuri de larg consum, Producție industrială. Anul acesta au fost introduse două noi categorii: Inginerie și Restaurante și cafenele cu servire rapidă.

De asemenea, începând din 2022 platforma Undelucram.ro publică și topul IMM-urilor (companii cu mai puțin de 250 de angajați), care s-a extins anul acesta de la 30 la 50 de companii. Pe primele 5 locuri clasate în ediția 2023 regăsim Wolfpack Digital, mReady, TopTech, MHC Romania și Cargo Track Solutions SRL.

“O altă tendință pozitivă care merită subliniată este faptul că tot mai multe companii mici și mijlocii au o preocupare reală pentru starea de bine, motivarea și loializarea angajaților, lucru care se reflectă în evaluările pozitive ale angajaților și care a determinat extinderea topului IMM-urilor de la 30 de companii anul trecut la 50 în ediția din acest an”, a adăugat Costin Tudor, fondator și CEO Undelucram.ro.

Topul general integral, dar și topurile pe industrii vor fi disponibile în luna februarie 2024 în Catalogul Top 100 cei mai buni Angajatori pentru care să lucrezi în 2024 publicat de Undelucram.ro. De asemenea, tot în luna februarie cele mai importante tendințe în piața muncii vor fi dezbătute în cadrul conferinței Top Angajatori Undelucram.ro.

Top Angajatori Undelucram.ro 2023

Top general:

Schneider Electric Romania MassMutual Romania KRUK Romania dm drogerie markt JYSK Romania Philip Morris Romania MHP – A Porsche Company Starbucks Romania Iron Mountain Romania JTI Romania

BĂNCI

BCR OTP Bank Romania ING Bank Romania Raiffeisen Bank BRD – Groupe Societe Generale

BPO ȘI SERVICII:

Iron Mountain Romania Accenture Romania Societe Generale Global Solution Centre Veo Worldwide Services TELUS International

CONSULTANȚĂ

BearingPoint Romania Mazars KPMG Romania Deloitte Romania EY Romania

INGINERIE

Bosch Romania Bertrandt Alstom Romania Garrett Advancing Motion Segula Technologies Romania

RETAIL NON-ALIMENTAR

dm drogerie markt JYSK Romania LENSA Dedeman Decathlon Romania

RETAIL ALIMENTAR

Lidl Romania Carrefour Romania Kaufland Romania PENNY Mega Image

RESTAURANTE ȘI CAFENELE CU SERVIRE RAPIDĂ

Starbucks Romania McDonald`s Romania KFC Romania Taco Bell Pizza Hut

PRODUCȚIE BUNURI DE LARG CONSUM

Philip Morris Romania JTI Romania Procter & Gamble British American Tobacco Romania Coca-Cola HBC Romania

PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

Preh Romania FORVIA HELLA Continental Romania TenarisSilcotub Michelin Romania

TELECOMUNICAȚII

Nokia Ericsson Romania Orange Romania Vodafone Romania RCS&RDS

SĂNĂTATE ȘI FARMACII

Fildas Catena Grup Regina Maria A&D Pharma – Dr. Max Group Medlife Help Net Farma

IT&C

MassMutual Romania MHP – A Porsche Company NXP Semiconductors Romania Cegeka Romania ING Hubs Romania

TOP IMM

Wolfpack Digital mReady TopTech MHC Romania Cargo Track Solutions SRL

Despre Undelucram.ro